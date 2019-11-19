В ночь на среду ожидается сильный туман в столичном регионе

Из-за сильного тумана в ночь на среду в столичном регионе объявлен "желтый уровень" погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, предупреждение будет действовать с 21:00 19 ноября по 9:00 20 ноября. В этот период ожидается появление тумана, причем наиболее сильный он будет в низинах, вблизи водоемов в Подмосковье. Видимость может упасть до 500 метров. Также из-за тумана и понижения температуры на дорогах могут появиться гололедно-изморозевые отложения, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными.

Как сообщают метеорологи, сильные туманы накануне похолодания связаны с мощными температурными инверсиями в нижней тропосфере. Так, в ряде районов разница температур у земли и на высоте 1,5 километра достигает 8-10 градусов. Также способствует образованию туманов слабый ветер. Как ожидают метеорологи, предстоящая ночь станет последней туманной. Уже в ночь на четверг небо ожидают ясным, от туманов не останется и следа, а температура воздуха опустится до -10 градусов в ночные часы.