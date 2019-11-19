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19.11.2019 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Остановили реактор

В Подмосковье изготавливали полторы тонны наркотиков в месяц
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Полицейские обнаружили нарколабораторию, а по сути - настоящий завод, в Серпуховском районе Подмосковья. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров.

По словам Ирины Волк, в двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям.

В момент появления сотрудников Главного управления наркоконтроля МВД и их коллег из Москвы здесь полным ходом шел процесс изготовления "синтетики". В течение месяца здесь могло производиться около 1,5 тонны отравы.

Задержаны наркодилеры с товаром на 650 миллионов рублей

Всего из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, различное лабораторное оборудование.

Здесь же были задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, и курьер-закладчик. Через несколько часов полицейские установили и задержали предполагаемого организатора производства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Потерять свободу можно на 20 лет.

Группировка наркодельцов действовала по четко выстроенной криминальной схеме - от производства наркотических средств до их реализации. Сбывали "дурь" через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета. Кроме уже готовых к употреблению наркотиков, участники группы предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства отравы в более мелких лабораториях.

Всего изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме и 1,5 тонны в жидком состоянии

Всего полицейскими пресечено 18 поставок наркотиков в различные регионы страны. Ликвидированы и розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России. Всех задержанных заключили под стражу.

А сотрудники патрульно-постовой службы полиции муниципального управления МВД России "Раменское" задержали 30-летнюю уроженку одной из стран Средней Азии, подозреваемую в сбыте наркотических средств. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейские обнаружили в мусорном контейнере 151 сверток с героином, заложенный этой женщиной. Затем был обыск в съемной квартире задержанной. Там нашли еще 119 свертков с аналогичным содержимым. Всего было изъято около 800 граммов героина.

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