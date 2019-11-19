В Северном районе столицы открывают сад-долгострой

Новый детсад в столичном районе Северный должен открыться до конца месяца. Такой срок дал строителям мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока в группах правят бал игрушки, но уже в конце ноября сюда придут настоящие хозяева - дети. Фото: Сергей Михеев

Сооружение этого сада на Челобитьевском шоссе затянулось - идет с 2015 года. Мэр потребовал ускорить процесс. "За последние годы в Северном открыто два детсада и две школы. В планах - еще школа и три детсада, включая этот, - сказал Собянин. - Но и имеющиеся детсады в районе по-прежнему переполнены".

Как рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, здание готово распахнуть двери для малышей, но пока не оформлены документы. Ввести в эксплуатацию его должны до конца ноября, заверил чиновник. Трехэтажный детсад, рассчитанный на 225 воспитанников, возведен по индивидуальному проекту. Строители постарались вписать его в существующий ландшафт и не только сохранили имевшиеся деревьевя, но и высадили новые. Вокруг садика обустроили веранды, спортивные и детские площадки.

Запись в детсад, как ожидается, начнется в конце этого года.