Что мы знаем о музейных смотрительницах, билетершах и гардеробщицах? Почти ничего! Для многих - это строгие и вредные пенсионерки, которым нечем заняться дома. Участницы проекта "Я тебе не бабушка!" вдребезги разбивают стереотипы о себе и своих коллегах. Они перевоплотились в моделей в модных нарядах, с ярким макияжем и украсили своими дерзкими фотоснимками улицы Москвы. Корреспондент "РГ" встретился с женщинами, наделавшими шума в социальных сетях, и узнал, зачем им это нужно.

На обложке билборда

К проекту с громким названием, который продлится до конца года, присоединились бабушки из Театрального музея имени Бахрушина. Ой, что это я?! Они - совсем не бабушки! У каждой за плечами - неповторимый "багаж" знаний и жизненного опыта. Они искренне влюблены в свою профессию и свято уверены: нужным и полезным можно быть в любом возрасте. Так считают и авторы проекта, решившие поднять престиж музейных сотрудников и вовлечь в искусство как можно больше людей. Как минимум внимание к себе сотрудницы музея привлекли точно. Дамам сделали макияж, а еще одели в брендовые вещи. Зафиксировать красоту согласился модный фотограф Данил Головкин. Денег с героинь никто не взял.

Смелые фотоснимки дополнили не менее смелыми фразами. Например, такими: "Я тебе не бабушка! Я твой путеводитель по истории театра!", "В этом году 125 лет. Не мне, Бахрушинскому музею!". Или вот: "В Бахрушинском музее картины не исчезают в полдень". Плакаты развесили на баннерах и рекламных щитах. Всего около 25 точек в разных районах города. Как рассказала "РГ" первый заместитель генерального директора Бахрушинского музея Кристина Трубинова, это самые "проходимые" локации - рядом с остановками общественного транспорта, крупными торгово-развлекательными центрами, на проспектах и шоссе. Похожие проекты, говорит Трубинова, встречаются и в других странах. Например, в музее Эшера в Гааге разработана целая программа социализации пожилых людей - там работают сотрудники старше 65 лет.

"Звезды" музея

Смотрительница Галина Корчикова "звездой" себя совсем не ощущает да и собственные фотоснимки на улице пока не встречала. Хотя не скрывает: посмотреть на себя со стороны хочется. Говорит, друзья и близкие звонят и спрашивают: "Ее ли видели на билборде или померещилось?".

- Приятно слышать от посетителей: "Ой, а я вас знаю!" - признается Галина Корчикова. - В такие моменты чувствую себя нужной, а мне уже 80 лет! Если б не было семьи и сидела без работы, наверное, пекла бы пироги и разносила по всему подъезду.

Авторы проекта надеются, что он поможет поднять престиж музейных работников. Фото: Photoxpress

Всю жизнь проработала фармацевтом, потом открыла дорогу молодым и решилась кардинально сменить сферу деятельности. "С детства завидовала тем, кто сидит в музее во всей этой красоте. Я часто после учебы бегала по выставкам, чтобы расширить свой кругозор, - вспоминает она. - Но маменька сказала: получай образование, а потом работай, кем хочешь. Спустя много лет я так и сделала".

По ее словам, смотрительниц каждый день тасуют по разным залам. В одном месте, говорит Галина Корчикова, скучно. "Мне это интересно, изо дня в день узнаю много нового. Слушаю, что рассказывают экскурсоводы, - отмечает она. - Когда гидов нет, многие задают вопросы мне. Стараюсь отвечать".

Алла Селиванова - еще одна новоиспеченная фотомодель. В музее работает 18 лет - сначала смотрителем в музейном лектории, а сейчас трудится в гардеробе. Жизненный бэкграунд однако не ограничен вешалками, номерками и пальто. До выхода на пенсию 33 года отдала сцене Большого театра! По артистическому прошлому скучает, но изредка. В музее не соскучишься: почти целыми днями на работе. Пусть и гардеробщица, но иногда берется за старое, примеряя на себя роль путеводителя по истории театра. На походы по музеям и театрам времени особо не остается. Да и во многих "культурных" местах выходной, как и у музея Бахрушина, в понедельник. Выходит, оказывается "заложником" собственной сферы. Но не жалуется - по возможности читает книги, смотрит фильмы, общается с экскурсантами. И вот даже поучаствовала в проекте.

- Уговаривать меня не пришлось, согласилась быстро, - рассказывает Алла Селиванова. - Своим примером хочу вдохновить пенсионеров. Ведь многие с выходом на заслуженный отдых затухают. А я говорю: на пенсии нужно делать и выбирать то, что нравится.