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19.11.2019 13:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зимой в столичных зонах отдыха будут работать 38 катков и 62 лыжные трассы

Текст: Ирина Огилько

В ближайшую пятницу в городских парках открывается зимний сезон. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Первым откроется каток в Парке Горького, произойдет это 22 ноября. Как и в предыдущие годы каток будет с искусственным льдом, вход будет платным. Всего из 38 катков парковых катков 18 покроют натуральным льдом, а 20 - искусственным. Вход на 12 катков будет бесплатным. В 17 парках будут открыты секции по фигурному катанию, а тренировки по лыжным видам спорта в рамках программы станут проходить в 14 местах отдыха. Новые тюбинговые горки появятся в саду имени Баумана, Лианозовском парке и парке на Ангарской улице. В Измайловском парке посетители смогут прокатиться на трех новых сборных горках. А в парке 50-летия Октября и на территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе расположатся "всепогорки" - это трассы для тюбингов, которые работают в любую погоду. Всего в московских парках этой зимой появятся 13 тюбинговых горок.

Фото: Cirque du Soleil
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Для любителей лыж обустроят 62 трассы. Общая протяженность маршрутов составит более 164 тыс. кв. м. Пять лыжных трасс смогут работать вне зависимости от погодных условий. Когда снег не выпадает, там работают специальные пушки, которые распыляют искусственный снег. 46 маршрутов будут освещаться даже в темное время суток. В парке "Фили" впервые начнет работать секция по катанию на сноуборде. А в парке "Красная Пресня" появится школа конькобежного спорта

По данным Мосгорпарка, предстоящей зимой в парках пройдет более двух тысяч мероприятий - 80 фестивалей, 200 концертов и более 1400 мастер-классов. Большая часть мероприятий пройдет под эгидой предстоящего с 13 декабря по 12 января ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество", особые программы запланированы в новогоднюю ночь, в Рождество и на Масленицу.

Закроется зимний сезон в начале марта.

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