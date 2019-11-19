Глава Петропавловска-Камчатского подал в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию с 27 ноября.

Его рассмотрят на ближайшей сессии Городской думы, сообщает пресс-служба мэрии.

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере", - объяснил Иваненко свой уход, поблагодарив местных жителей за поддержку и доверие.

По информации ТАСС, в понедельник мэра срочно госпитализировали в 1-ю городскую больницу.

Справка "РГ"

Иваненко был избран депутатами Гордумы в конце декабря 2016 года. Срок его полномочий истекал через два года.