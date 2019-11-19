На Чукотке преступников будут ловить на собачьих упряжках

В Чукотском автономном округе решили создать особые отряды каюров, которые будут помогать сотрудникам полиции. Их включат в составы внештатных сотрудников при органах внутренних дел и выдадут им соответствующие удостоверения.

Инициатором этой идеи стал председатель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки - Александр Омрыпкир.

"На вооружении окружной полиции состоит автомобильная и снегоходная техника, которая значительно облегчает исполнение служебных обязанностей на обслуживаемой территории. Несмотря на это, учитывая сложные природно-климатические и погодные условия, периодически отсутствует объективная возможность добраться до места совершения преступления", - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Отряды каюров на службе полиции помогут легко добираться до любой точки Чукотки и оперативно ловить преступников. А чтобы поощрить внештатников за хорошую работу в округе начнут регулярно проводить для них конкурс по примеру Всероссийского конкурса "Народный участковый".

Кстати

В прошлом веке на службе в чукотской полиции уже состояли сотрудники-каюры. Самым известным из них был милиционер Алимбек Добриев, служивший в 40-е годы в Чукотском районе. Его прообраз установлен в музее окружного УМВД.