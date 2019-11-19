На Сахалине жители одиннадцати сел остались без света из-за циклона

Пришедший на Сахалин и Курилы циклон с сильным ветром и осадками нарушил энергоснабжение одиннадцати сел и частично - города Холмска, сообщили в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".

На утро 19 ноября без электричества остались села Песчанское (Анивский район), Белинское и Парусное (Томаринский район), Ясноморское и Ватутино (Невельский район), Павино, Симаково и Костромское (Холмский район), Лесное, Третья Падь и Раздольное (Корсаковский район).

Из-за непогоды отключились три линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ и 21 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

Островные энергетики, организовавшие в период прохождения циклона круглосуточное дежурство, оперативно приступили к восстановлению электроснабжения. На аварийные участки направлено восемь бригад специалистов и столько же единиц техники.