Охранник благовещенского колледжа арестован на два месяца

Сотрудника частного охранного предприятия "Сириус-А", находившегося на дежурстве в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, когда один из студентов открыл там стрельбу, арестовали на два месяца.

Первое судебное заседание по определению для подозреваемого меры пресечения на время следствия проходило в субботу. Тогда сам мужчина заявил о своей невиновности, а его адвокат попросил оставить своего подзащитного под домашним арестом. В свою очередь прокурор стал ходатайствовать о том, чтобы отложить рассмотрение вопроса. Судья согласился и перенес заседание.

Во время повторного разбирательства охранник вновь заявил, что не считае себя виновным и уверен, что действовал правильно. Его правозащитник добавил, что мужчине необходимо провести операцию на сердце. Несмотря на это, его все же арестовали.

"Суд постановил заключить его под стражу до 14 января 2020 года", - цитирует вердикт судьи РИА Новости.

Как стало известно ранее, охранник уже имел судимость. К работе в колледже его допустили без соответствующей лицензии.

Напомним, что трагедия в благовещенском колледже произошла 14 ноября. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. В момент происшествия в колледже находилось более 150 человек.

По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ. Одно из дел касается работы ЧОПа, осуществлявшего охрану учебного заведения.

Тем временем



В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства во вторник возобновились занятия.