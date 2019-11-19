Путин поручил правительству заняться мостом через Лену

Сроки возведения автомобильного моста через Лену в районе Якутска пока не определены. Проектом занимается правительство.

"Нет, четких сроков не установлено, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Действительно, были контакты у губернатора с президентом, и губернатор информировал президента, что удалось согласовать тему с заинтересованными ведомствами".

"Исходя из этого президент адресовал правительству, чтобы оно подтвердило готовность на реализацию, - пояснил Песков. - По резолюции президента документ переадресован в правительство".