В Хабаровском крае самолет не смог приземлиться из-за собаки

Самолет вынужден был уйти на второй круг при посадке в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Такое решение командир экипажа принял из-за бегающей по взлетно-посадочной полосе собаки.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, животное проникло в охраняемую зону из-за дырявого ограждения аэродрома.

Транспортный прокурор внес владельцу воздушной гавани - КГУП "Хабаровские авиалинии" представление об устранении нарушений. В итоге авиапредприятие восстановило ограждение по периметру аэродрома.

КГУП и руководителя службы авиабезопасности привлекли к административной ответственности - оштрафовали.