В Якутии в запертом доме нашли четверых истощенных детей

В Якутии дознаватель МВД возбудил уголовное дело по факту оставления в опасности четверых детей, которых мать на двое суток бросила одних в частном доме.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Саха (Якутия), брошенных детей обнаружил инспектор отдела по делам несовершеннолетних, проводивший плановый обход на территории Агинского района.

Младшему из ребят всего 10 месяцев от роду, а старшей девочке - семь лет. Она рассказала, что два дня назад мама ушла по делам, оставив их в доме одних. Кстати, уходя, женщина заперла входную дверь снаружи на замок, поэтому выбраться из дома дети не могли.

Не сразу нашел их и полицейский - его внимание привлекли детские голоса. Инспектор сообщил о случившемся в дежурную часть и вызвал на место сотрудников социальных служб. В дом взрослые проникли через окно.

"В помещении они обнаружили детей в обессиленном состоянии, - сообщает республиканское МВД. - Дом обогревался электрическим обогревателем. В случаях перебоев подачи электричества на селе дом оставался бы без какого-либо отопления в зимний период. Также включенный обогреватель мог стать причиной возникновения пожара".

Сообщается, что в доме не было питьевой воды, а из продуктов питания были найдены лишь засохшие в кастрюле макароны. Сам дом, как отмечают в полиции, находился в запущенном состоянии.

Установлено, что старшая девочка, как могла, ухаживала за тремя младшими братьями. Младенца она пыталась накормить сухой детской смесью, разбавленной сырой холодной водой. Двоих других братьев, трех и шести лет, она просто успокаивала.

"Дети были доставлены в больницу, - продолжают в МВД. - Врачи установили, что их организмы истощены, малыши были голодны и хотели пить".

Лишь на третьи сутки полицейские обнаружили 29-летнюю маму. Ее нашли в доме приятеля, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что уже после ухода ей позвонила бабушка.

Она планировала навестить своих внуков, однако мать обманула и отговорила ее, заявив, что дети больны. Правоохранительные органы учли и то, что дом находится на окраине деревни, соседей поблизости нет. Дети буквально были предоставлены сами себе, причем находились в закрытом на замок помещении.

Также сообщается, что троих старших ребят поместили в специализированное детское госучреждение, а самый младший пока остается в районной больнице.

Что касается нерадивой матери, то дело в отношении нее заведено по статье 125 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное ею, - лишение свободы на срок до одного года.