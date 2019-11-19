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19.11.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье после ЧП охранять колледжи и вузы будет Росгвардия

Текст: Юлия Гарднер

Охрану образовательных учреждений в Амурской области после стрельбы в колледже планируют поручить Росгвардии. Такое решение принято на совещании при губернаторе области. Сейчас в регионе вводят ряд мер, чтобы не допустить подобных трагедий. В школах, техникумах и вузах ужесточен пропускной режим, проходят проверки работоспособности пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, оповещения.

Кроме того, для студентов, которые владеют оружием, "разрабатывают комплекс профилактических мер".

Фото: Следственный комитет РФ
Стали известны новые подробности трагедии в благовещенском колледже

Однако все участники совещания сошлись на том, что одно лишь усиление охраны малоэффективно. Для решения проблем в детских коллективах Приамурья внедрят систему тьюторства.

"Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии", - сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу во время занятия. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам студент покончил с собой. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по факту ненадлежащей охраны колледжа. Ведь молодой человек смог пронести ружье в учебное заведение в разобранном виде, а собрал его в туалете. Гендиректор ЧОПа и охранник арестованы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Стрельба в колледже Благовещенска
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