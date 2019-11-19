В Приамурье после ЧП охранять колледжи и вузы будет Росгвардия

Охрану образовательных учреждений в Амурской области после стрельбы в колледже планируют поручить Росгвардии. Такое решение принято на совещании при губернаторе области. Сейчас в регионе вводят ряд мер, чтобы не допустить подобных трагедий. В школах, техникумах и вузах ужесточен пропускной режим, проходят проверки работоспособности пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, оповещения.

Кроме того, для студентов, которые владеют оружием, "разрабатывают комплекс профилактических мер".

Однако все участники совещания сошлись на том, что одно лишь усиление охраны малоэффективно. Для решения проблем в детских коллективах Приамурья внедрят систему тьюторства.

"Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и работать над профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии", - сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу во время занятия. Погиб один человек, еще трое пострадали. Сам студент покончил с собой. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по факту ненадлежащей охраны колледжа. Ведь молодой человек смог пронести ружье в учебное заведение в разобранном виде, а собрал его в туалете. Гендиректор ЧОПа и охранник арестованы.