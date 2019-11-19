В Приморье будут корректировать режим работы предприятий в снегопады

Глава Приморья Олег Кожемяко, который отправился на улицы Владивостока, чтобы проверить как движется уборка города после снегопада, поручил обратить внимание на то, чтобы корректировать работу предприятий после получения предупреждений о надвигающейся непогоде, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Если впереди большой снегопад, тем организациям, которые не функционируют круглосуточно, не коммунальные службы или скорая помощь, например, можно регулировать график прихода сотрудников на работу, чтобы в часы пик сократить потоки людей. Попрошу глав проводить такое регулирование по своим подведомственным организациям, эта практика применяется во многих городах", - сказал он.

Ранее глава региона распорядился, чтобы мэры лично контролировали уборку снега, и Владивосток стал первой территорий, которую проверил Олег Кожемяко. По завершению работ, пообещал он, главам городов и районов Приморья будет дана оценка эффективности.

Стихия пришла во Владивосток в ночь на понедельник, сначала пошел снег, затем сильный дождь, после - снова снег. Смешанные осадки прошли на большей территории региона. По данным Примгидромета, во Владивостоке выпало почти полторы месячные нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что в субботу в Приморье ожидается дождь, в воскресенье возможен снег и снова похолодание.