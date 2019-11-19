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19.11.2019 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье будут корректировать режим работы предприятий в снегопады

Текст: Анна Бондаренко

Глава Приморья Олег Кожемяко, который отправился на улицы Владивостока, чтобы проверить как движется уборка города после снегопада, поручил обратить внимание на то, чтобы корректировать работу предприятий после получения предупреждений о надвигающейся непогоде, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Фото: iStock
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"Если впереди большой снегопад, тем организациям, которые не функционируют круглосуточно, не коммунальные службы или скорая помощь, например, можно регулировать график прихода сотрудников на работу, чтобы в часы пик сократить потоки людей. Попрошу глав проводить такое регулирование по своим подведомственным организациям, эта практика применяется во многих городах", - сказал он.

Ранее глава региона распорядился, чтобы мэры лично контролировали уборку снега, и Владивосток стал первой территорий, которую проверил Олег Кожемяко. По завершению работ, пообещал он, главам городов и районов Приморья будет дана оценка эффективности.

Стихия пришла во Владивосток в ночь на понедельник, сначала пошел снег, затем сильный дождь, после - снова снег. Смешанные осадки прошли на большей территории региона. По данным Примгидромета, во Владивостоке выпало почти полторы месячные нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что в субботу в Приморье ожидается дождь, в воскресенье возможен снег и снова похолодание.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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