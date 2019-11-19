Главного кадровика нижегородской полиции заподозрили во взятке

Начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области подозревают в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, в октябре этого года подозреваемый получил взятку в виде бытовой техники за то, что содействовал одному из руководителей межмуниципального отдела МВД в получении звания полковника полиции на одну ступень выше занимаемой должности. Мужчина задержан, в его квартире и по месту работы проведены обыски.

Проверку в отношении главного кадровика начали по материалам сотрудников УФСБ по Нижегородской области. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В управлении МВД по региону сообщили, что руководитель ведомства генерал-майор полиции Юрий Арсентьев назначил проведение служебной проверки. "В случае подтверждения причастности сотрудника ГУ к совершению противоправных действий он будет уволен в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - пояснили в управлении.