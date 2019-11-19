Мордовия планирует к 2024 году нарастить экспорт продовольствия в 4 раза

К 2024 году Мордовия планирует увеличить экспорт продукции АПК почти в четыре раза. Республика собирается активнее завоевывать восточные рынки и наладить поставки продовольствия в Иран, Китай, Монголию.

В этом году Мордовия вышла на I место в стране по производству молока на душу населения. Фото: Николай Гагарин

Такие цели обозначены в региональном проекте "Экспорт продукции АПК", который является частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Власти республики надеются, что это послужит драйвером дальнейшего развития не только предприятий отрасли, но и экономики региона в целом.

- Если пролонгировать имеющуюся тенденцию по экспорту, то именно к этому показателю мы и придем, - прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РМ по вопросам экологии, охраны окружающей среды, развитию АПК и сельских территорий Дмитрий Массеров. - Мордовия всегда считалась агропромышленным регионом. Потенциал сельхозпроизводителей здесь наиболее высок, и мы этим пользуемся. Конечно, существуют меры поддержки аграриев, которые занимаются экспортом. Поддерживая сельхозпроизводителей, мы будем получать долговременный эффект: будут повышаться заработные платы, повысится продовольственная безопасность как республики, так и страны в целом.

Сегодня главной статьей продовольственного экспорта из Мордовии значатся мясо птицы и яйца. Специалисты считают перспективным направлять эти продукты на развивающиеся рынки сбыта: в Иран, Китай, Монголию - восточные страны, где растет потребность в белковой продукции животного происхождения.

Как отметил глава РМ Владимир Волков в ходе состоявшегося на днях чествования лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, по производству яиц в расчете на одного жителя Мордовия давно закрепилась в лидерах. В этом году планируется получить 1,480 миллиарда штук яиц. Кроме того, республика вышла на первое место в стране по производству молока - 440 килограммов на человека.

- По производству мяса в расчете на одного жителя мы прибавили около семи килограммов (сейчас это почти 306 килограммов), и сохраняем за собой второе место в ПФО и шестое в России, - подчеркнул Владимир Волков. ¬- Но с учетом инвестиционных проектов, которые уже реализуются и запланированы в мясном животноводстве, мы наверняка поднимемся и в этом рейтинге. По итогам года производство мяса должно составить 330 тысяч тонн.

Всего же по итогам десяти месяцев текущего года объемы производства сельхозпродукции в республике выросли на восемь процентов.