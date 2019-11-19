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19.11.2019 19:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На трассах Оренбуржья запустят единую информационно-навигационную систему

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Для повышения безопасности дорожного движения в Оренбуржье будет создано единое информационно-навигационное пространство. Соглашение о запуске пилотного проекта было заключено в рамках Транспортной недели - 2019 в Москве.
Фото: Фотобанк XII Международного форума и выставки "Транспорт России" Фото: Фотобанк XII Международного форума и выставки "Транспорт России"
Фото: Фотобанк XII Международного форума и выставки "Транспорт России"

Подписи под документом поставили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор компании "Глонасс" Игорь Милашевский.

- Одно из наиболее актуальных сегодня направлений развития региона связано с расширением сферы применения современных информационных и телекоммуникационных технологий, - отметил Денис Паслер. - Это касается и бизнеса, и государственного управления, и транспортно-логистической сферы. Оренбуржье - регион с высоким транзитным потенциалом, большим количеством автотранспорта. Создание единого информационно-навигационного пространства, прежде всего, позволит повысить безопасность дорожного движения, скорость реагирования экстренных служб и эффективно использовать современные возможности.

Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
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Облачная региональная навигационно-информационная система (РНИС) будет создана на базе инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС". Цифровое навигационное пространство объединит телематическую, навигационную, транспортно-логистическую, статистическую информацию, а также данные о текущем и прогнозном статусах показателей безопасности дорожного движения.

Напомним, что система "ЭРА-ГЛОНАСС", помимо базовой функции - вызова экстренной помощи при ДТП - имеет развитый функционал в части дополнительных сервисов для коммерческих и государственных организаций.

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