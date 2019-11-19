Для повышения безопасности дорожного движения в Оренбуржье будет создано единое информационно-навигационное пространство. Соглашение о запуске пилотного проекта было заключено в рамках Транспортной недели - 2019 в Москве.

Подписи под документом поставили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор компании "Глонасс" Игорь Милашевский.

- Одно из наиболее актуальных сегодня направлений развития региона связано с расширением сферы применения современных информационных и телекоммуникационных технологий, - отметил Денис Паслер. - Это касается и бизнеса, и государственного управления, и транспортно-логистической сферы. Оренбуржье - регион с высоким транзитным потенциалом, большим количеством автотранспорта. Создание единого информационно-навигационного пространства, прежде всего, позволит повысить безопасность дорожного движения, скорость реагирования экстренных служб и эффективно использовать современные возможности.

Облачная региональная навигационно-информационная система (РНИС) будет создана на базе инфраструктуры государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС". Цифровое навигационное пространство объединит телематическую, навигационную, транспортно-логистическую, статистическую информацию, а также данные о текущем и прогнозном статусах показателей безопасности дорожного движения.

Напомним, что система "ЭРА-ГЛОНАСС", помимо базовой функции - вызова экстренной помощи при ДТП - имеет развитый функционал в части дополнительных сервисов для коммерческих и государственных организаций.