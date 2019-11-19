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19.11.2019 18:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ольга Васильева открыла в Казани Центр опережающей профподготовки

Текст: Олег Корякин
На базе Казанского педагогического колледжа начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).
Фото: Пресс-служба президента РТ Фото: Пресс-служба президента РТ
Фото: Пресс-служба президента РТ

На его создание затратили 90 миллионов рублей. Половину этой суммы направили федерального бюджета. Всего в этом году в рамках нацпроекта "Образование" по России откроют 14 подобных центров. А к 2024 году их должно стать 100.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Центр площадью 550 квадратных метров включает в себя коворкинг, медиазону, лекторий, аудитории-трансформеры, зону проектной деятельности и компьютерный класс.

- Это не только один из первых ЦОППов в России, он единственный центр, который находится на базе педагогического колледжа, - отметила Ольга Васильева. - И это говорит о совершенно новом направление в области среднего профессионального образования. Здесь повышают квалификацию педагогов, занимаются переподготовкой людей "серебряного" возраста. При этом используются все достижения российского движения WorldSkills.

Двери ЦОПП открыты для татарстанцев самого разного возраста. Так направление "Билет в будущее" позволит ученикам 6-11 классов пройти курсы ранней профоринетации.

А в рамках национального проекта "Демография" людям пенсионного и предпенсионного возраста помогут получить новую специальность и найти работу.

Корреспондент "РГ" заглянул на занятие воспитателей детских садов в возрастной категории 50+. Они с педагогической точки зрения обсуждали мультфильм, снятый ими по собственному же сценарию.

Фото: РИА Новости
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- Это уже состоявшиеся воспитатели. Но чтобы продлить их профессиональное долголетие, создать "подушку безопасности", мы даем им дополнительное образование, - пояснила  заведующая Ресурсным центром по подготовке педагогических кадров РТ Эльмира Ульянова. - Мы учим их на игропедагогов, которые  с помощью различных технологий могут создать игровое пространство для ребенка. Современные родители не умеют играть, это большая проблема. Дети занимают себя самостоятельно в основном гаджетами.

Помимо этого воспитатели могут пройти переподготовку на гувернера. По словам Эльмиры Ульяновой, это отличный способ продолжить карьеру для педагога, которому в силу возраста уже трудно вести группу из 30 человек. Гувернеры сейчас очень востребованы.

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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