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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уральские роботы

Пермские предприятия признаны лидерами в сфере высоких технологий и IT-услуг
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 260(8018)
Две пермские компании получили награды за лучшие показатели в области экспорта. На международном форуме "Сделано в России" их отметили премиями "Экспортер года".

Пермская робототехническая компания стала победителем в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий", а предприятие, оказывающее услуги в сфере информационно-технологического и управленческого консалтинга и IT-инжиниринга, признано лучшим в номинации "Экспортер года в сфере услуг".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Престижная всероссийская премия вручалась в шести номинациях, за победу в них боролись более 1600 компаний из 78 регионов страны. Причем семьдесят процентов из них - представители малого бизнеса.

- Те регионы, которые активно занимаются экспортным направлением, действительно находят новую точку роста, - отметил Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра, организатор премии. - Если региональные предприятия начинают воспринимать себя не как местного или даже не как российского игрока, а как международную компанию, это дает новые рабочие места, новые перспективы для работников, международные контракты, новые доходы, налоговые поступления, то есть это совсем новое качество экономического ландшафта региона. Там, где в это поверили и делают шаги, а таких субъектов немало, и Пермь в их числе, уже получают отдачу от усилий, предпринятых несколько лет назад.

На форуме было также отмечено, что награжденные пермские фирмы заметно улучшили свою технологическую, финансовую и управленческую деятельность. За последние годы в Прикамье появилось порядка сотни предприятий-экспортеров, и большинство из них представляют малый и средний бизнес. Поскольку именно они растут самыми быстрыми темпами, им будет оказана государственная поддержка.

- Мы присутствуем на всех континентах, кроме Антарктиды, в 36 странах мира, - говорит Олег Кивокурцев, директор по развитию робототехнической компании. - Практически наша фирма сегодня формирует мировой рынок сервисной робототехники. Машины, придуманные и собранные в Пермском крае, трудятся в разных странах.

Фото: Ростислав Нетисов/РИА Новости
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Руководитель IT-предприятия Леонид Тихомиров отметил, что за 15 лет существования компания участвовала более чем в 500 крупных проектах в 20 государствах, в том числе странах Ближнего Востока и Азии, Юго-Восточной Азии и Африки, Латинской Америки и Европы.

- Мы развиваем бизнес в регионах нашего присутствия, это Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Ирак. Планируем вывести наши продукты и услуги на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья, действуя самостоятельно и опираясь на возможности стратегических межгосударственных альянсов, таких как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, - подчеркнул он.

Компании - лауреаты премии "Экспортер года" смогут воспользоваться персональным сопровождением переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусным тарифом на обслуживание контракта и регистрацией на зарубежном маркетплейсе.

Экономика Бизнес Инновации ПФО Роботы: настоящее и будущее
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