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19.11.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии экс-полицейского осудили за махинации с землей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

38-летний бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД по РБ приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынес Уфимский районный суд.

Фото: iStock
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Как сообщили в прокуратуре Башкирии, экс-полицейского обвиняли в совершении сразу нескольких преступлений: мошенничество, превышение должностных полномочий и взяточничество. Так суд установил, что в 2011 году за отказ в возбуждении уголовного дела подсудимый, работавший в тот момент руководителем ОБЭП по Уфимскому району, получил через посредника взятку в 600 тысяч рублей, а также снегоход стоимостью 230 тысяч рублей.

На суде было установлено, что в том же году подсудимый незаконно истребовал у главы Николаевского сельсовета подлинники похозяйственных книг, в одной из которых затем появились поддельные записи о наличии у супруги полицейского и ее матери 30 соток земли в деревне Ушаково. Позже эти участки, стоимостью более 500 тысяч рублей, женщины оформили в собственность.

По версии следствия, в дальнейшем махинации с землей подсудимый проводил вместе с родственником супруги, который на тот момент возглавлял Дмитриевский сельсовет. Так в суде было доказано, что 2014 по 2016 годы они незаконным путем вывели из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли в пригороде Уфы. Для этого глава сельсовета, руководствуясь недействующей нормой законодательства и проигнорировав процедуры согласования, незаконно выделил семи пайщикам участки в деревне Дмитриевка. Эти земли в дальнейшем оформили в собственность матери полицейского, а затем передали родственникам и знакомым. По той же незаконной схеме оформили в собственность около 120 гектаров земли в деревне Нурлино знакомые стража порядка. В итоге ущерб от этих действий превысил семь миллионов рублей.

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Два года назад после прокурорского представления полицейского уволили из органов в связи с утратой доверия. Также досрочно прекратили полномочия главы сельсовета.

Но своей вины они не признали. Земельные участки по искам прокуратуры в итоге вернулись в муниципальную собственность.

По решению суда, экс-полицейский на восемь лет отправится в колонию строго режима и лишится права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок пять лет. Ему также предстоит выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Бывшему главе сельсовета, суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре РБ.

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