ЧП произошло в час пик на улице Аустрина в Пензе. Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, в результате образовавшегося провала на автостоянке, полностью провалился под землю . Он исчез в яме диаметром около трех метров, из которой валили густые клубы пара.

ЧП произошло утром на улице Аустрина: образовался провал на автостоянке, куда угодил автомобиль Lada Largus. Фото: МЧС по Пензенской области

В машине находились двое мужчин, оба погибли на месте. Позже эксперты выяснили, что температура теплоносителя была около 70 градусов.

Весь день на месте ЧП работали спасатели, экстренные службы и следователи. На место трагедии выехали представители областного правительства и мэр Пензы Андрей Лузгин, который занимает эту должность меньше месяца.

По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причастность должностных лиц к ЧП устанавливается.

Как выяснилось, разорвалась магистральная труба диаметром 500 миллиметров, по которой подавалось отопление в жилые дома. Жители рассказывают, что на этом месте уже давно парило из-под земли. В ресурсоснабжающей компании произошедшее называют форс-мажором.

В свою очередь, технический директор "Т Плюс теплосеть Пенза" Василий Журавлев оправдывается: "Отопительный сезон в этом году проходит без сбоев уже два месяца. Ведется постоянный мониторинг, никаких признаков повреждения теплотрассы не было".

В теплоснабжающей компании обещали взять на себя расходы на ритуальные услуги и выплатить компенсацию семьям погибших. Но горожане не исключают, что подобная трагедия может повториться вновь.

Износ сетей, по официальным данным, уже давно перевалил за катастрофическую отметку ветхости в 75 процентов. По данным "Т Плюс", за три последних года компания вложила в ремонт пензенских сетей порядка миллиарда рублей. Но на сегодня видно, что и этого недостаточно. Слишком долго в коммунальные сети никто не вкладывал. Хотя в целом сети признаны готовыми к эксплуатации.

По словам тепловиков, этот участок на улице Аустрина считался благополучным, в план ремонта на 2020 год его не включили, потому что есть участки и похуже.

Кстати

Из-за случившейся трагедии в Пензе временно ограничена подача теплоносителя в микрорайоне Северная поляна. В зоне отключения тепла, по уточненным данным администрации Пензы, оказались 71 многоквартирный дом, три школы и три детских сада. Когда верстался номер, подача тепла еще не была восстановлена. Для запуска системы также потребуется время, поэтому тепло придет в дома горожан не раньше утра. "Мы работаем в плотном контакте с оперативными и специальными службами, помогая восстановить цепочку событий. В компании создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии, - пояснили в пресс-службе "Т Плюс". Расследование ЧП взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.