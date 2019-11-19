В Прикамье осудили лжегазовиков

Суксунский районный суд Пермского края признал двух местных жителей виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, судом было установлено, что осужденные приходили преимущественно к пожилым людям и представляясь сотрудниками газовой службы, которым необходимо осмотреть газовое оборудование.

В ходе "проверки" мошенники, ссылаясь на несуществующие нормативно-правовые акты, убеждали пенсионеров установить дополнительное оборудование по существенно завышенной цене.

Суд приговорил одного подсудимого к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а другого участника преступления - к одному году и шести месяцам исправительных работ.