В Саратове пообещали восстановить теплоснабжение 200 домов

В Саратове в результате аварийно-восстановительных работ на сетях центрального отопления ПАО "Т Плюс" прервано теплоснабжение более 200 жилых домов в разных районах города.

Самое масштабное отключение в Ленинском районе из-за работ на теплотрассе на пересечении улиц Тверской и Деловой. Здесь без тепла остались 89 жилых домов и семь социальных объектов. Завершение работ на этом участке планируется к 22 часам по местному времени вторника.

Как сообщает прокуратура города, проведение ремонтных работ находится под контролем надзорного ведомства.