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19.11.2019 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове троих мужчин осудили за разбой и ранение полицейского

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
В Саратовской области суд вынес приговор троим мужчинам за разбой и нападение на полицейских. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Фото: iStock
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В суде получила развязку нашумевшая прошлогодняя история, когда неизвестные преступники 25 января обстреляли в Саратовском районе оперативников из Калужской области. Полицейские из соседнего федерального округа приехали в Саратов в поисках похищенного имущества, которое было выставлено на продажу. Продавец назначил встречу покупателям на развилке автодорог в Саратовском районе.

Когда трое калужских оперативников приехали на место встречи, дожидавшиеся их люди открыли огонь из пистолета и обреза, а затем скрылись на машине. В результате три касательных ранения получил начальник оперативного подразделения калужской полиции. Для поиска преступников вводился план "Перехват", в результате были задержаны пятеро мужчин.

В ходе следствия вина в нападении на полицейских двоих из них - водителя машины и человека, который дал объявление о продаже имущества, - не подтвердилась. Как объясняют в СУ СК, продавец нанял троих местных жителей в качестве охранников, а когда они внезапно открыли огонь по полицейским, это стало для него якобы шоком и неожиданностью. Что касается водителя машины, то он тоже не был в курсе намерений своих пассажиров.

Таким образом, на скамье подсудимых по обвинению в нападении на полицейских и в незаконном хранении оружия оказалось трое мужчин: 23-летний и 31-летний жители Саратовской области, а также 25-летний гражданин Азербайджана.

Фото: iStock
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Кроме того, во время следствия младшего саратовца и его знакомого из соседнего государства заподозрили в совершении еще двух преступлений. По версии следствия, летом и осенью 2017 года они совершили в Саратове два разбойных нападения. В конце августа мужчины ворвались в квартиру, где жили две девушки, и похитили у них телефон стоимостью 950 рублей - более ценного имущества не оказалось. А спустя десять дней вломились в квартиру, где жила другая женщина, откуда унесли планшет, три мобильника и деньги на общей суммой 12 тысяч рублей.

Сами мужчины отрицали, что совершали эти преступления, однако судья посчитал их вину доказанной.

По приговору суда гражданину Азербайджана назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, его товарищу - 9 лет лишения свободы, их 31-летний знакомый осужден на три года.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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