В Уфе мужчину задержали за погром на кладбище

В Уфе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали вандала, разрушившего памятник на кладбище.

Как рассказала "РГ" пресс-секретарь ведомства Наталья Трутнева, 18 ноября поступила информация, что на Касимовском кладбище мужчина крушит памятник. Об этом сообщили горожане, увидевшие, как мужчина сначала молился на могиле, а потом начал ломать надгробие.

- Оперативно прибывшие на место росгвардейцы совместно с участковым уполномоченным задержали неоднократно судимого 36-летнего уфимца и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что злоумышленник к месту захоронения никакого отношения не имеет и могилу выбрал случайно, - уточнила Наталья Трутнева.