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19.11.2019 18:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выставили из кабинетов

В Ульяновске собесовские чиновники станут "семейными участковыми"
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о грядущей ликвидации регионального министерства семейной и демографической политики. Но в число безработных собесовские чиновники не попадут, большая часть из них станет "семейными участковыми", которые будут работать не в кабинетах, а непосредственно по домам нуждающихся людей. Новую структуру в регионе планируют создать в начале 2020 года.

По замыслу разработчиков идеи это будет не формальная смена вывески, а совершенно иной, адресный подход к работе с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Семейные участковые станут связующим звеном между нуждающимися людьми и структурами, призванными решать возникшие проблемы. На участок одного специалиста будет приходиться от 300 до 600 семей.

- Мы должны переформатировать работу в отношении наших семей, поскольку чиновники очень часто просто скрываются за инструкциями. Важно сформировать в регионе атмосферу ответственной семьи, готовой вкладывать все свои ресурсы в ребенка. А поддержка государства будет им оказываться через действующие программы и поддерживающую инфраструктуру, - пояснил Сергей Морозов.

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Планируется, что семейные участковые проведут паспортизацию "кризисных" семей, что позволит создать и дополнить систему их сопровождения на будущее. К этой работе привлекут как госструктуры, так и общественные организации.

На каждом участке будет специалист, обладающий всей информацией о том, как можно помочь в той или иной ситуации. А люди будут знать, к кому можно обратиться. В каждом подъезде, школе, детсаду появится информация с именем и адресом такого участкового, - пояснили в правительстве.

База семей, нуждающихся в присмотре, будет формироваться из информации поликлиник, избирательных участков, старших по домам, общественных организаций. Семейные участковые будут помогать в сложных ситуациях. Он должен объяснить, куда обратиться за помощью, какие меры поддержки ему полагаются, кто поможет решить его проблему. Уже сегодня много обращений по школьному образованию, работе поликлиник… Принимая жалобы, участковый будет доводить их до профильных ведомств.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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