Видео: В Пензе автомобиль провалился под землю, погибли два человека

ЧП произошло во вторник утром на улице Аустрина в Пензе. Под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль Lada Largus. Находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС по Пензенской области, спасатели получили вызов около 9.40 утра. Провал диаметром около трех метров образовался на автостоянке, из ямы шел густой горячий пар. Автомобиль полностью провалился под землю. Спасатели извлекли его с помощью крана и обнаружили трупы двух человек. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным разлом образовался на месте прорыва трубопровода с горячей водой. Место аварии оцеплено, работают следователи. После случившегося трагедии на место выехали мэр Пензы Андрей Лузгин и представители областного правительства.