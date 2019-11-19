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19.11.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Пензе автомобиль провалился под землю, погибли два человека

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

ЧП произошло во вторник утром на улице Аустрина в Пензе. Под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль Lada Largus. Находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Из-за ливней провалился участок федеральной трассы "Амур"

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС по Пензенской области, спасатели получили вызов около 9.40 утра. Провал диаметром около трех метров образовался на автостоянке, из ямы шел густой горячий пар. Автомобиль полностью провалился под землю. Спасатели извлекли его с помощью крана и обнаружили трупы двух человек. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным разлом образовался на месте прорыва трубопровода с горячей водой. Место аварии оцеплено, работают следователи. После случившегося трагедии на место выехали мэр Пензы Андрей Лузгин и представители областного правительства.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область РГ-Видео
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