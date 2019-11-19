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19.11.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из кузбасской шахты эвакуировали 58 человек

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Эвакуация горняков из подземных выработок проводится на шахте "Разрез "Инской" в Беловском районе Кемеровской области.

МЧС ликвидировало 17 аварий на шахтах с начала года

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону, шахтеров (в общей сложности 58 человек) выводят на поверхность из-за остановки вентилятора главного проветривания. По предварительным данным, пострадавших нет. На предприятие выехали два отделения горноспасателей.

На официальном сайте Минэнерго РФ размещена информация, что сегодня днем Беловская ГРЭС снизила рабочую мощность на 200 МВт, в результате чего были обесточены 26 подстанций. Но через относительно короткое время нагрузка была возобновлена.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах
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