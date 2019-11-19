Из кузбасской шахты эвакуировали 58 человек

Эвакуация горняков из подземных выработок проводится на шахте "Разрез "Инской" в Беловском районе Кемеровской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС по региону, шахтеров (в общей сложности 58 человек) выводят на поверхность из-за остановки вентилятора главного проветривания. По предварительным данным, пострадавших нет. На предприятие выехали два отделения горноспасателей.

На официальном сайте Минэнерго РФ размещена информация, что сегодня днем Беловская ГРЭС снизила рабочую мощность на 200 МВт, в результате чего были обесточены 26 подстанций. Но через относительно короткое время нагрузка была возобновлена.