На Алтае школьник отравился снюсом

Алтайские следователи начали доследственную проверку отравления снюсом 13-летнего ребенка в городе Заринске, сообщили в региональном СК.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, школьник поступил в больницу с признаками отравления. По словам мальчика, накануне он употребил табачную смесь.

"Следователям предстоит установить обстоятельства, при которых ребенок приобрел вещество, запрещенное к употреблению несовершеннолетними, а также лиц, распространяющих его среди школьников", - отметила представитель ведомства.

Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что подросток едва не умер.