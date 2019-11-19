"РГ" продолжает поиски учителя для малокомплектной школы в селе Большая Тихая Алтайского края. С сентября школа здесь не работает - ушел последний учитель. И это вопрос сохранения живописнейшей деревни - не будет здесь школы, все разъедутся.

Один из ребят, семилетний Рома Медведев, просил передать всем взрослым: "Хочу, чтобы учитель к нам приехал, чтобы я смог в своей школе учиться. Пожалуйста, приезжайте! Мы ждем!" Фото: Сергей Куксин/РГ

В Большой Тихой живут всего 78 человек. Отдыхать в Тихой хорошо, а вот работать - негде. У фермера трудятся четверо местных мужчин, столько же - на маральнике. Для женщин всего два рабочих места - продавец в магазине и педагог в начальной школе.

Одноэтажное деревянное здание Большетихинской школы, построенное в середине 80-х, еще вполне крепкое. В прошлом году здесь отремонтировали крышу и оборудовали теплый санузел. В классах новые парты, есть даже компьютерный класс. А как же интернет, спрашиваю, ведь сотовой связи нет? Оказалось, интернет провели по федеральной программе. Причем только в школу, которая для местных ребятишек как окно в большой мир. Здесь же, в школе, есть стационарный телефон, их всего три на все село.

В администрации Солонешенского района говорят, что ищут нового учителя, но пока безуспешно. Молодежь в отдаленное село ехать не хочет.

- Мы собрали родителей и предложили пройти бесплатное обучение на учителя начальных классов, - рассказала замглавы района по социальным вопросам Галина Захарова. - Никто не согласился.

Предлагали вернуться в школу и бывшему ее директору Оксане Тереховой, которая четырнадцать лет здесь проработала, когда школа еще была девятилеткой. Восемь лет назад в селе оставили только начальные классы и одного учителя. Ребят с пятого по одиннадцатый стали возить в соседнее Карпово в школу и в интернат.

- В школу не вернусь, перегорела, - говорит Оксана Ивановна. - Хотя проблема и меня касается. Через четыре года сын пойдет в первый класс, в интернат я его не отдам. Если учителя не найдут, уедем отсюда.

Пока никого не манит в горное село ни большая по сельским меркам зарплата в 20 тысяч рублей (столько здесь мужчины зарабатывают в маральнике). Ни казенная квартира в доме на два хозяина прямо напротив школы. Домик, конечно, старый. А сейчас районные власти предлагают на выбор квартиру получше - через три дома от школы, зато колонка рядом. Водопровода в деревне нет, как и центрального отопления. Так что воду надо носить с улицы и печь топить углем и дровами.

Большетихинцы надеются на программу "Земский учитель". "За миллион, может, кто и приедет к нам", - рассуждают сельчане.

Готовы попробовать?

Претендентов на вакансию учителя в Большой Тихой ждут по адресу: Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Красноармейская, 15, тел.: 8-385-942-24-01.