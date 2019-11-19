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"Ростелеком" представил в Новосибирске решения по кибербезопасности

Современные решения в сфере кибербезопасности презентовали эксперты "Ростелекома" на встрече со специалистами из новосибирских банков, ресурсных организаций и промышленных предприятий. Представители государственных и коммерческих структур узнали на мероприятии о новых сетевых угрозах и надежных способах защиты информации.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

По данным дочерней компании ПАО "Ростелеком" - "Ростелеком-Солар", национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности, за 2018 год было зафиксировано свыше 765 тысяч компьютерных атак, что почти в два раза больше, чем годом раньше. Именно поэтому задачи обеспечения информационной безопасности сейчас выходят на первый план.

На встрече руководителям профильных отделов компаний рассказали о том, как защититься от вирусов-шифровальщиков, фишинга, DDoS-атак и других киберугроз. Также участникам представили Solar MSS - экосистему управляемых сервисов кибербезопасности, которая защищает от наиболее распространенных типов атак. Solar MSS обеспечивает защиту от сетевых угроз, проверяет входящую электронную почту на наличие вредоносного ПО, обнаруживает и блокирует атаки на веб-приложения, позволяет находить и устранять уязвимости IT-инфраструктуры и веб-ресурсов внутри организации, а также предоставляет защиту от DDoS-атак на каналы, сетевую инфраструктуру и веб-ресурсы компании.

"Одно из преимуществ сервисов Solar MSS - их быстрое подключение и простая масштабируемость. Заказчик получает не инструмент, который требует постоянного обслуживания штатными IT-специалистами, а готовую бизнес-функцию защиты от цифровых угроз, - отметил Александр Баринов, руководитель направления развития Единой платформы сервисов кибербезопасности компании "Ростелеком". - Клиенту достаточно активировать защиту, подключив сервис через личный кабинет, а все работы выполнят сотрудники нашей компании".

Еще один полезный сервис для компаний, поставляемый в рамках Solar MSS, - это Anti-DDoS. Он нейтрализует атаки, которые выводят из строя сайты, онлайн-приложения и сервисы за счет отправки большого объема запросов, превышающего производительность оборудования. Организация таких операций для хакеров не представляет особенной сложности, поэтому их число постоянно растет: в 2018 году количество DDoS-атак увеличилось на 95 процентов.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Ущерб от DDoS-атак компании ощущают сразу по нескольким направлениям: начиная от финансовых рисков из-за сорвавшихся сделок и заканчивая репутационными потерями, - отметил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком". - Учитывая мощность современных атак, самостоятельно справиться с ними практически невозможно. Поэтому мы предлагаем подключить нашу услугу Anti-DDoS - эшелонированную оборону от DDoS-атак, которая защищает каналы, сетевую инфраструктуру и веб-ресурсы, гарантируя их доступность для пользователей".

Участники встречи также узнали о принципах работы системы защиты от утечек нового поколения Solar Dozor 7 с модулем анализа поведения пользователей (UBA). Система способна выявлять на ранней стадии признаки активности сотрудников, наносящей экономический ущерб организации: мошеннические схемы, сговоры, конфликты интересов, аффилированность, предпосылки к возникновению утечек информации. Solar Dozor 7 поможет как в профилактике нарушений, так и при проведении внутрикорпоративных расследований.

Узнать подробнее о решениях в сфере кибербезопасности и об условиях подключения сервисов можно на сайте rt-solar.ru.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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