Сибирские ученые создали препараты от ишемии и шизофрении

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН разработали серию уникальных препаратов для лечения ишемии, инсульта и тяжелых психических расстройств.

В частности, лекарство для лечения ишемии нижних конечностей и ишемического инсульта не только расширяет сосуды, но и сможет доставлять активные молекулы в пораженные ткани, сообщает "Наука в Сибири".

По словам замначальника отдела по медицинским вопросам ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" Максима Королева, новый препарат, который способен эффективно лечить критическую ишемию нижних конечностей и ишемический инсульт, сейчас находится в ранней фазе доклинических исследований. "Но он уже продемонстрировал свою биологическую активность: он очень эффективно расширяет сосуды, тем самым восстанавливая кровоток, ликвидирует дефицит кислорода в тканях и восстанавливает их питание", - подчеркнул ученый.

Еще один новый препарат, разработанный сибирскими исследователями, планируют использовать для лечения шизофрении, маниакально-депрессивных синдромов и других расстройств психики. "Сейчас он проходит клинические исследования", - отметил Максим Королев.