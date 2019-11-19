В сибирском зоопарке поселились смеющиеся кукабарры из Германии

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило пополнение: впервые здесь появились смеющиеся кукабарры. Эти птицы вообще редкость для зоопарков. Удивительные гигантские зимородки, обитающие в Австралии и на острове Новая Гвинея, доставлены из Германии.

Как рассказала заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко, кукабарры известны тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.

- Этот звук трудно описать словами. Мы, конечно, знали про "смех" кукабарры, но, когда впервые услышали его вживую, все равно немного опешили, - рассказала Елена Мелешко.

Издаваемые птицами звуки и правда очень похожи на смех человека.

Новосибирский зоопарк получил двух кукабарр. Они хорошо перенесли дорогу, быстро адаптируются к новому месту, с аппетитом едят. Кукабарры плотоядны, их кормят мясом. После карантинного периода новоселы "выйдут" к посетителям.