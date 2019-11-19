На Ставрополье губернатор уволил своего полпреда

Буквально накануне полномочный представитель губернатора Ставрополья в Минеральных Водах, Пятигорске и Лермонтове Константин Шишманиди вел личный прием гражданам. Записались на прием трое, но в зале администрации Лермонтова собрались около тридцати человек.

Люди пришла спросить полпреда о готовящемся в городе строительстве завода по производству нитроцеллюлозы. Но вместо ответа они услышали:

- Вы куда пришли? Запишитесь ко мне на прием, я открытый для всех. Вы не записались, пришли сюда ко мне. Вы мне будете еще руки и ноги передвигать? Если вас еще не выгнали отсюда, а приняли, то сидите и молчите, пожалуйста, - заявил Константин Шишманиди.

Может быть, это и прошло бы незаметно. Но видеоролик с записью приема попал сначала в соцсети, а затем и на стол губернатора Владимира Владимирова. Его показали прямо на планерке главы края, после чего полпред в Кавминводах был уволен прямо в зале заседаний.

- Это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своими проблемами,- заявил губернатор. - Мы можем быть с чем-то несогласны, но мы на работе, и такое поведение никак не вяжется с тем, что требуется сегодня от представителей власти, что я требую от своей команды.

Хамство многолико. И ничего противнее в мире людей нет

Случай для Ставрополья беспрецедентный. Впервые губернатор увольняет чиновника из высшего звена за поведение, которое повсеместно, судя по всему, практикуется. И хотя к громким отставкам в регионе привыкли (правительство края потеряло нескольких человек с начала осени), но все случаи были связаны с уголовными делами, а здесь на лицо совсем новый подход.

- Ситуация с Шишманиди, по сути, уникальна, - говорит руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Ставрополе Геннадий Косов. - Столь быстрое кадровое решение объясняется, что губернатор долго и целенаправленно формировал свой позитивный образ в глазах жителей края и не мог позволить, чтобы кто-то его разрушал, прикрываясь статусом его представителя.

Источники "РГ" в правительстве Ставрополья все как один заявили, что увольнение показательное, мол, губернатор предупреждает, что малейший выход за рамки приличия будет стоить чиновнику кресла.

Неожиданно уволенный Константин Шишманиди получил поддержку от самого участника скандала.

- Конечно, ему не стоило показывать, кто в доме хозяин. Однако на мою реплику "Кого ждем, чего сидим?" он, вместо того чтобы по-людски объяснить ситуацию, начал на меня шипеть, кричать и вообще выгонять. А я - житель Лермонтова, плачу здесь налоги. Но с моей точки зрения, увольнять его не надо было, опытный чиновник, зачем такими разбрасываться. Тут надо в корень зреть, проблема-то в строительстве завода нитроцеллюлозы в уникальном эколого-курортном регионе страны. Ответ, будет он строится или нет, до сих пор не получен, - считает руководитель межрегиональной общественной организации СКФО "Антикоррупционный центр" Алексей Курсиш.

И тем не менее ход главы региона произвел большое впечатление как на электорат, так и на самих чиновников, которые получили яркий урок отношения к своим обязанностям.

Как вам это?

Наталья Киселева, руководитель Фонда развития гражданского общества в Симферополе:

- Грубость со стороны чиновников просто недопустима. Люди работают за деньги налогоплательщиков, и они же этим кормильцам еще грубят? Недопустимая ситуация. Глава Крыма Сергей Аксенов, кстати, не раз предупреждал о применении жестких мер к чиновникам, чье поведение выходит за этические рамки. Вот только не слышала ни разу о том, чтобы кого-то за это наказали. Хотя грубость, увы, процветает.

Ирина Иванова, микропредприниматель (Воронеж):

- Конечно, одобряю. Работа у чиновника, может, и напряженная, но это не дает им распускаться. Другое дело, что у нас, к сожалению, довольно агрессивная манера руководства. Это характерно и для госуправления, и для бизнеса. Возможно, уволенный чиновник и привык проблемные вопросы решать по принципу "закрой рот" и "выйди вон".

Юрий Чернышов, профессор (Барнаул):

- Решение губернатора можно только приветствовать, если, конечно, поведение чиновника не было просто предлогом для увольнения. Причин растущего неуважения к рядовым гражданам много, но одна из главных, по-видимому, заключается в том, что в условиях "вертикализации" власти некоторые чиновники начинают относиться к нам как к "низшей касте", от которой их карьера никак не зависит.

Валентина Ямщикова, депутат Думы города Костромы:

- Это абсолютно правильный шаг. Мне самой приходилось участвовать в судебном процессе, после того как мой коллега позволил себе публично высказать хамские комментарии в адрес общественников, которые стояли на защите Шаговского пруда от застройки. Добиться справедливости в судах по делам о защите чести и деловой репутации людям бывает довольно сложно. А когда хамство чиновников пресекает губернатор - это делает ему честь.

Подготовили: Татьяна Ткачева, Анна Скудаева, Сергей Зюзин, Алексей Вакуленко.

Комментарий

Изначально слово "хамство" восходит к имени Хама, одного из трех сыновей Ноя. Напившись забродившего виноградного сока, Ной заснул голым в шатре. Когда три его сына, Сим, Хам и Иафет, вошли в шатер, Сим и Иафет "отворотили лицо" от наготы своего отца и прикрыли его одеждами. А Хам продолжал смотреть на него. За это потомки Хама были наказаны, они стали черны лицом. С тех пор понятие "хамство" стало очень растяжимым, но по-прежнему оно означает неуважение к беспомощному человеку, который не может дать вам отпор. Хамство может проявлять чиновник в отношении к подчиненному или человеку, который пришел к нему за помощью, сильный в отношении к слабому, образованный человек в отношении к необразованному и так далее. То есть любой человек, который в данный момент чувствует свое преимущество перед вами и грубо этим пользуется, - это хамство… Она многолика. И, по-моему, ничего противнее хамства в мире людей нет.

Подготовил Павел Басинский.