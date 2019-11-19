На Ставрополье в ДТП с семью машинами пострадали девять человек

Сразу семь автомобилей с разницей в несколько минут столкнулись в Кочубеевском районе Ставропольского края. Есть пострадавшие, сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел вблизи села Ивановского рано утром. Сначала столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Tiguan.

- Спустя пару минут в остановившийся перед мелким ДТП грузовой автомобиль MAN въезжает пассажирская "Газель" и Volkswagen Polo. Затем в ВАЗ-2109, движущийся позади, въезжает Lada Kalina движущаяся в попутном направлении.

В момент аварии в Газели находились семь пассажиров. Пострадала женщина, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье, она получила травму руки.

В свою очередь ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в результате инцидента пострадали девять человек, из них семеро - пассажиры микроавтобуса. Детей среди них нет.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося.