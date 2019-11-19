В Махачкале прошел модный показ "Этнополис" с участием дизайнеров Северного Кавказа. Модельеры и художники, работающие над созданием национальных костюмов, рассказали корреспонденту "РГ", как сохранить моду на них в быстроменяющемся мире.

Этническая мода в Дагестане начала набирать популярность в 1990-е годы. Тогда молодые и энергичные дизайнеры, преподаватели и студенты художественного училища решили провести фестиваль "Кавказский стиль". Одной из "фишек" было использование в коллекциях элементов дагестанского традиционного костюма.

Проект стал очень популярным, и показы решили проводить ежегодно. Кстати, дизайнеров одной из дагестанских модельных школ после фестиваля пригласили на финальный этап конкурса "Русский силуэт" в Сочи, где они заняли первое место.

Художник-модельер из Кабардино-Балкарии Мадина Хацукова с детства мечтала носить национальные платья и даже специально записалась в танцевальный кружок для этого.

- Как модельер я начинала со стилизованных костюмов, чтобы через них вернуть любовь к одежде наших предков. Пришлось перечитать много литературы, чтобы узнать значение того или иного орнамента. Мои любимые платья - это ручная работа, - говорит модельер.

Сейчас бренд Мадины Хацуковой известен на всем Кавказе. Она одевает почти все танцевальные коллективы Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Есть у нее и эксклюзивные заказчики. Как рассказала дизайнер, почти все черкески, в которых ходит глава Чечни Рамзан Кадыров, изготовила она.

Немалый доход Хацуковой приносят свадебные платья, сделанные в этническом стиле. Обычные стоят от 150 тысяч рублей, с авторским шитьем - около 250 тысяч. Хотя большого спроса на эксклюзив, по словам дизайнера, нет.

При пошиве используются тафта, шелк, парча, атлас, бархат.

- Ткани я покупаю в Москве. Заказывать их напрямую в Италии нет возможности, так как у меня слишком малые объемы, - говорит Мадина Хацукова.

Цена платья зависит от объема декоративно-отделочных работ (вышивки, аппликации), количества аксессуаров (нагрудника и пояса). качества ниток и материалов. Также стоимость определяет объем ручной работы. Национальный костюм состоит из нескольких самостоятельных элементов: нижнего и верхнего основного платья, нарукавников, шапочки, платка, кафтанчика. Поэтому и цена изделия высока. Даже простое платье без особых претензий стоит 30-50 тысяч рублей.

Искусствовед, автор книги "Дагестанский костюм" Разитта Гаджиханова считает, что этностиль нужно сохранить. Ведь в республике у каждой национальности свои традиции.

- При реконструкции костюмов надо повторить все элементы. Ведь в Дагестане практически у каждого села свои характерные особенности в крое, украшении, цветах, отделке, - говорит искусствовед.

Как рассказали в этнографическом комплексе "Дагестанский аул", традиционная одежда местных народов имеет длинную историю и характеризуется большим разнообразием. Особенно это касается женских костюмов.

"Женская национальная одежда больше, чем мужская, сохранила самобытность, архаические черты, именно она отражает этнические особенности, нравы и обычаи народов. Особенности декора и цветовой гаммы указывают на возраст, социальный статус и благосостояние их обладательницы. Женщины старшего поколения носили однотонную одежду темных цветов. Молодые предпочитали яркие ткани или рисунки, костюм дополнялся разными деталями в зависимости от территории", - пояснили в музее.

Настоящий бум на традиционную дагестанскую одежду начался в 2013 году. Тогда экс-глава региона Рамазан Абдулатипов призвал всех чиновников прийти на празднование Дня Конституции республики в национальных костюмах. В жаркий июльский день сотрудников госучреждений было не узнать: по центральной площади Махачкалы расхаживали горцы в черкесках и папахах и горянки в расшитых национальными узорами платьях.

- Когда женщина одета в этническую одежду, это очень красиво и необычно. Один из важных аксессуаров - это пояс. Некоторые достают его из бабушкиного сундука. Заказать подобное платье способна только состоятельная женщина, - рассказывает модельер Гала Омаханова.

Республиканский этнофлешмоб продержался около трех лет. За это время модельеры, занимающиеся пошивом подобной одежды, хорошо подзаработали. Ведь только цена на мужской костюм варьировалась от 40 до 70 тысяч рублей. Чиновники покруче заказывали модели стоимостью от 100 тысяч.

О том, что этнический стиль набирает популярность, можно судить по прошедшей в октябре Московской неделе моды. На ней была представлена коллекция дагестанского дизайнера Шамхала Алиханова. Маэстро, как его называют в республике, шьет костюмы с этническими мотивами только по индивидуальному заказу. Цены на его изделия также зависят от сложности работы. К примеру, обычный костюм ручной работы с рисунками в стиле этно дагестанскому покупателю обойдется примерно в 30 тысяч рублей. А вот в Москве его стоимость вырастет в несколько раз.

Практически все этнодизайнеры реализуют свою продукцию через социальные сети или онлайн-магазины, многие работают под заказ, согласуя с клиентами количество вышивки и дорогостоящих элементов.

Кстати, в мастерской Шамхала Алиханова в свое время побывал глава Дагестана Владимир Васильев. Как рассказал корреспонденту "РГ" модельер, руководитель поддержал идею развивать и популяризировать этническую моду.

- Я изложил ему свои предложения, - рассказал Алиханов. - Причем они касаются не лично меня, а в целом всей отрасли. Речь идет о помощи в рамках существующих программ поддержки предпринимательства, организации взаимодействия с региональными министерствами культуры, экономики и туризма. Они могли бы помочь молодым дизайнерам выезжать со своими коллекциями на показы в разные города страны. Я же мечтаю о показе дагестанской этнической одежды за рубежом.