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19.11.2019 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержали мошенника, торговавшего должностями в полиции

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

Сотрудники МВД по Республике Дагестан совместно с республиканским УФСБ России задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый успел заработать около 3,6 миллиона рублей.

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В ходе следствия было установлено, что 38-летний житель Дагестана обещал свою помощь желающим трудоустроиться в правоохранительные органы. Естественно, делал он это не бескорыстно, а за определенное денежное вознаграждение. Общая сумма дохода подозреваемого составила около 3,6 миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас уже есть более 22 заявителей, пожаловавшихся на незаконного посредника. При этом их реальное число может быть гораздо больше. Все пострадавшие могут сообщить об этом в дежурную часть МВД.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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