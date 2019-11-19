В Дагестане задержали мошенника, торговавшего должностями в полиции

Сотрудники МВД по Республике Дагестан совместно с республиканским УФСБ России задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый успел заработать около 3,6 миллиона рублей.

В ходе следствия было установлено, что 38-летний житель Дагестана обещал свою помощь желающим трудоустроиться в правоохранительные органы. Естественно, делал он это не бескорыстно, а за определенное денежное вознаграждение. Общая сумма дохода подозреваемого составила около 3,6 миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас уже есть более 22 заявителей, пожаловавшихся на незаконного посредника. При этом их реальное число может быть гораздо больше. Все пострадавшие могут сообщить об этом в дежурную часть МВД.