Комфорт пассажиров остается главным приоритетом в железнодорожных перевозках

Сфера железнодорожных перевозок переживает масштабную трансформацию. В поездах дальнего следования появляются вагоны, где каждый пассажир имеет личное пространство, в электричках вместо репрессий по отношению к безбилетникам кондукторы обзавелись терминалами для безналичной оплаты проезда. Появляются даже специальные туристические поезда, график которых составлен так, чтобы гражданам было удобно пересаживаться с одного состава на другой. Будущее пассажирских железнодорожных перевозок обсуждалось на круглом столе в редакции "Российской газеты". В беседе приняли участие Сергей Максимов, заместитель генерального директора АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" по развитию, Сергей Рыжов, заместитель начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения по пассажирской работе, и Виталий Царук, первый заместитель начальника Северо-Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания".

2019 год ознаменовался большим количеством инноваций в сфере пассажирских перевозок. Что вы считаете самым значимым?

Сергей Рыжов: Завершена модернизация поездов "Аллегро". В вагонах заменили оббивку кресел, обозначили нумерацию мест шрифтом Брайля. Обновлены напольное покрытие и информационные мониторы. Кресла в 1 классе стали более комфортными, места оснастили розетками. В зонах самообслуживания есть кофемашины. В переговорной появились поворачивающиеся кресла, мониторы с возможностью USB-подключения, кнопки вызова персонала. Сейчас мы приступили к модернизации высокоскоростного поезда "Сапсан", в свой юбилей, 17 декабря, в рейс отправится обновлённый состав. Вагоны будут оборудованы розетками, в бистро будут доступны беспроводные встроенные зарядки в столы. Особое внимание уделили маленьким пассажирам: в 10 вагоне будет игровая зона и места для размещения колясок. В поезде заменено освещение с функцией регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы.

Сергей Максимов: Мы делаем все, чтобы пассажиру было проще купить билет на электричку. У нас есть приложение "Пригород", им многие пользуются, с начала года покупка билетов на пригородные поезда стала возможна в приложении "РЖД-Пассажирам". Также с 15 ноября на всех пригородных поездах московского направления разъездные билетные кассиры получили терминалы для приема банковских карт. В следующем году планируется, что такое оборудование появится во всех электричках.

Виталий Царук: В поездах дальнего следования огромное внимание уделяется повышению комфорта. Так, мы будем делать детские игровые зоны, разрабатываем тренажерную зону для взрослых. Пока рано говорить о том, что в поездах будет фитнес, но какое-то оборудование мы поставим, чтобы человек, который едет сутки и более до пункта назначения, мог поддерживать свою физическую активность.

Успешно реализуются уже внедренные услуги. С июля 2019 года АО "ФПК" расширило список животных, разрешенных к перевозке в поездах. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся (тритоны, лягушки, саламандры). На сегодняшний день уже перевезено более 8 тысяч животных. С 1 марта 2019 года на сайте rzd.ru запущен автоматизированный канал обратной связи, позволяющий пассажиру, забывшему вещи в поезде, в кратчайшие сроки получить информацию об их местонахождении. Владельцам уже возвращено более 9 тысяч забытых вещей. В поезде "Невский экспресс" доступна услуга по сопровождению детей в возрасте от 10 до 16 лет на специально выделенных местах под присмотром работников поездной бригады.

Сейчас активно запускаются двухэтажные поезда. Со временем они появятся на всех направлениях?

Виталий Царук: Тотальной замены привычных вагонов на двухэтажные не будет. Мы в первую очередь работаем в зависимости от спроса, и он бывает разный. Например, между Петербургом и Москвой курсируют два поезда с вагонами бизнес-класса - "Красная стрела" и "Экспресс". На эти поезда стабильный спрос, и убирать их смысла нет. Есть также ряд направлений, где следование двухэтажных поездов технически невозможно, например, на участке нет электрификации или отсутствует возможность подготовки этого состава.

Сфера железнодорожных перевозок переживает масштабную трансформацию

Но там, где это экономически оправданно, мы, конечно, будем внедрять двухэтажные поезда. Например, в третьем квартале 2020 года такие составы планируется запустить из Петербурга в Мурманск. А совсем скоро, с 3 декабря 2019 года, запускаем двухэтажный поезд из Москвы в Петрозаводск.

Вообще, карельское направление сейчас довольно популярно. Большим спросом, например, пользуется поезд из Москвы в Сортавалу.

Этот маршрут связан с ретро-поездом от Сортавалы до Рускеалы?

Сергей Рыжов: От Сортавалы до горного парка Рускеала курсирует ретропоезд на паровой тяге. Он оформлен в стиле "Николаевского экспресса". В поезде по пути следования проводится очень много мероприятий, например, в начале ноября в вагонах проходили спектакли иммерсивного театра и тематические квесты. На ретропоезде уже успели проехать более 33 тысяч пассажиров.

Важно отметить, что график следования состава сверстан так, что он сочетается не только с поездами дальнего следования до Сортавалы, но и с "Ласточкой" из Петербурга. Вообще, мы предлагаем пассажирам в полном смысле мультимодальный маршрут, когда граждане могут добраться с комфортом до природной достопримечательности и получить в пути экскурсионное обслуживание. Стоит отметить, что от Сортавалы многие пассажиры отправляются также на остров Валаам. Поэтому расписание поездов коррелируется и с графиком следования судов.

Недавно стало известно, что в следующем году ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить в поездах бесплатно.

Виталий Царук: Да, это так. С 1 января все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут совершать неограниченное количество поездок на поездах дальнего следования в пределах Российской Федерации. Им будут предоставляться билеты в вагоны купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов. Также бесплатный билет положен одному сопровождающему. Данная льгота вводится в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но есть все основания полагать, что она станет бессрочной.

В центре внимания еще одна льгота - бесплатный проезд для петербургских пенсионеров в электричках. Вырос ли пассажиропоток?

Сергей Максимов: Помимо пенсионеров, есть еще пять категорий региональных льготников, для которых был введен круглогодичный бесплатный проезд. Рост пассажиропотока составил 21 процент, это вполне ожидаемые величины. Сейчас, в ноябре, когда дачный сезон окончен, мы не заметили такого спада, как в прошлые годы, люди продолжают активно ездить на электричках.

Планируется ли продавать в электричках билеты с местами?

Сергей Максимов: Мы используем составы пригородного типа, там нет такого разделения на классы, как, например, в поездах дальнего сообщения. Но в поезде из Петербурга до Великого Новгорода есть один вагон с продажей мест. Рассматривается вариант создания таких вагонов до Выборга. Но пока решение не принято - дело в том, что в поездах этого направления есть туристические вагоны с экскурсионным обслуживанием. Там место не зафиксировано, но все пассажиры едут сидя. Возможно, такие вагоны появятся в "Ласточках" до Кузнечного.

Когда мы говорим о продаже мест, главный вопрос - время в пути. Например, на поезде из Петербурга в Новгород большинство пассажиров едут до конечной, а состав идет три часа. Конечно, стоять все это время сложно.

Недавно в Псков была запущена ночная "Ласточка". Есть ли спрос?

Сергей Рыжов: Спрос на псковском направлении оказался высоким, особенно в выходные дни. с 1 ноября в расписании появилась ночная "Ласточка". Мы ввели специальную акцию - до 31 ноября фиксированная стоимость проезда в базовый и экономический классы ночных Ласточек" составит 400,3 руб.

В Псков ходят не простые "Ласточки", а комплектации "Премиум". Чем они отличаются от обычных?

Сергей Рыжов: Такие "Ласточки" также ходят в Сортавалу. Компоновка вагонов поезда комплектации "Премиум" на межрегиональных маршрутах отличается от городских и пригородных. В поезде предусмотрено три класса обслуживания. В тариф бизнес входит набор гарантированного питания, пассажиры эконом-класса могут сделать предзаказ питания за дополнительную плату. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями - подъемники для инвалидных колясок для посадки/высадки маломобильных граждан, в том числе с низких платформ. В вагоне N 1 имеются два места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

В скором времени в Петербурге обещают запустить городскую электричку. Какой она будет?

Сергей Максимов: Наша компания участвует в программе разработки концепции развития железнодорожного узла. 1 декабря она будет представлена, а реализация начнется с 2020 года. В первую очередь будут развиваться радиальные направления, они есть и сейчас, но предусмотрено строительство дополнительных путей. Ожидается и создание двух диаметральных маршрутов. Первый - от Белоострова через Сестрорецк до Ораниенбаума, второй - из Токсово до Ораниенбаума. Эта электричка будет проходить через Ладожский вокзал. Также один из маршрутов будет проложен через в Пулково. Если раньше, когда обсуждалась возможность создания аэроэкспресса, подразумевалось, что аэропорт станет конечной точкой, то сейчас одобрена концепция по вписыванию Пулково в городскую транспортную сеть с тем, чтобы воздушная гавань стала промежуточной остановкой электричек.

Что вы предложите пассажирам в новогодние праздники?

Сергей Максимов: На электричках люди обычно ездят на работу, и в дни новогодних праздников наш пассажиропоток меняется. Поэтому вечером 31 декабря и утром 1 января будут отменены несколько электричек. В дни новогодних каникул составы будут курсировать по режиму выходного дня, то есть утром и вечером поездов будет меньше, а днем - больше. Запустим и традиционные "лыжные стрелы".

Сергей Рыжов: Спрос на путешествия в новогодние праздники повышен. Например, заполненность "Сапсана" приближается к 80 процентам. Мы приготовили сюрприз для пассажиров - новогоднюю акцию. На поезда "Сапсан", которые отправляются после 17.00 31 декабря и весь день 1 января введена специальная фиксированная цена. В частности, минимальная цена билета из Петербурга в Москву составит 1860 рублей, из Петербурга в Нижний Новгород - от 2589 рублей.

Накануне Нового года мы традиционно проводим праздничные рейсы "Сапсана", где всех юных путешественников ждут подарки. В этом к ним добавится "Волшебный рейс" и не только в "Сапсане".

Виталий Царук: Как и в прошлые годы, мы запустим специальные вагоны, которые доставят детей на елку в Кремле. Дополнительные поезда пойдут в Великий Устюг к Деду Морозу.

С 27 декабря запустят 169 пар дополнительных поездов, они будут в расписании все праздничные дни. Ну а для тех, кто встретит Новый год в поезде, разработано специальное меню в вагоне-ресторане с салатом оливье и другими блюдами, которые бывают на праздничном столе.

Обсуждается праздничная программа для детей, в прошлом году мы ее делали, юным пассажирам понравилось. Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы поездка в новогоднюю ночь стала запоминающейся и приятной, но важно отметить, что мы работаем в соответствии с правилами перевозок и развлекаем пассажиров так, чтобы это не противоречило правилам.

А вообще, многие любят встречать праздник в поезде, мы получаем письма от пассажиров - люди просят запустить дополнительные составы 31 декабря. И граждан можно понять, ведь встречать новый год под стук колес - это романтика, причем вполне доступная, ведь в новогоднюю ночь цены на билеты традиционно снижены.