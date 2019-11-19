В ближайшие два-три года петербургские ученые намерены разработать строительные смеси, которые позволят заниматься 3D-печатью лепнины. Это может произвести настоящую революцию в сфере ремонта фасадов, ведь восстановление лепнины в исторических домах Петербурга - сложное и очень затратное мероприятие. Правда, эксперты сомневаются, что новая технология позволит восстанавливать декор зданий-памятников.

Завкафедрой технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ Юрий Пухаренко говорит, что применениестроительных 3D-принтеров уже столкнулось с проблемами, которые касаются строительных смесей.

- Сейчас главный вопрос - даже не конструкции для бетонирующих агрегатов, они есть. Проблема в эффективном применении и создании технологий для безопалубочного производства, чтобы свежеотформованное изделие не оплывало, - говорит исследователь.

Проще говоря, беда в том, что смеси на основе гипса или цемента не держат форму. Поэтому 3D-печать в привычном виде здесь не получится. Важно, чтобы изделие мгновенно застывало. Разработка смесей с такими свойствами завершится через два-три года.

Одной из самых очевидных областей применения технологии ученым видится лепнина. Гипсовую лепнину для внутренней отделки получают, заливая гипс в формы. Это очень древняя методика, сейчас 3D-печать пришла и в эту отрасль. В Петербурге десятки фирм предлагают лепнину с приставкой 3D.?Правда, особенность в том, что на 3D-принтерах напечатаны не сами элементы лепнины, а металлические формы, куда заливают гипс. Эта идея тоже имеет право на жизнь. Но она экономически оправданна, когда речь идет о создании типовых форм, например розеток для потолка. Эти розетки выставляют в открытую продажу большим тиражом, и со временем печать формы окупается. При создании элементов лепного декора фасадов технология другая.

- Самой главной (и пока неразрешимой) проблемой остается материал. В большинстве случаев мы имеем дело с известковыми и гипсовыми составами, "рецепт" приготовления которых определяется в каждом случае индивидуально, а методику реставрации разрабатывают специализированные проектные организации в зависимости от состояния реставрируемых элементов. 3D-принтеры пока не умеют печатать из материалов, применяемых в реставрации, да и сама методика реставрации предполагает работу с постепенно застывающими составами, а не твердыми элементами, которые способны создавать 3D-принтеры, - говорит заместитель генерального директора по проектированию архитектурной мастерской "Миронов и партнеры" Иван Сюганов.

Элементы фасадов из пенополистерола недолговечны и пожароопасны. Их выбирают из-за дешевизны

Вениамин Норин, доцент СПбГАСУ, считает, что с появлением инновационных смесей у специалистов появится возможность печатать в единственном экземпляре штучные элементы декора, в том числе и очень сложные. Это может повысить качество ремонта фасадов. Ведь сейчас, если восстанавливается фасад не здания-памятника, а обычного дома без охранного статуса, на объект приходят не реставраторы, а рабочие.

В результате, если на фасаде дома есть какой-нибудь сложный элемент, например барельеф с человеческим лицом, то после ремонта этот образ может стать карикатурным. Регулярно в социальных сетях появляются фотографии изуродованных ангелов и нимф. Рабочие, может, и рады бы сделать хорошо, но не умеют.

На таких объектах в перспективе и может пригодиться 3D-печать декора. Кроме того, новая технология может вытеснить такое явление, как печать элементов декора из пенопласта.

Вообще-то эта отрасль начиналась с пенопластовых потолочных плинтусов и розеток. Сейчас производители предлагают в том числе элементы и для внешнего декора зданий. От изделий для внутренней отделки они отличаются покрытием, которое, если верить производителям, защищает элементы от дождя, снега и механических повреждений. Правда, покрытие не спасает пенополистирол, вмятины остаются даже от легких прикосновений. Тем не менее пенопластовую лепнину активно применяют в городе. Сколько она прослужит - открытый вопрос.

Мнение

Нина Шангина, председатель Совета Союза реставраторов Петербурга:

- Пенополистирол недолговечен и высокопожароопасен. А выбирают этот материал при декоре фасадов исключительно из-за цены. Если будет решена проблема создания изделий сложной формы с помощью 3D-печати, но с использованием минерального вяжущего, то данные изделия можно будет заменить на как минимум более долговечные. Даже напечатанные из инновационных строительных смесей материалы лепниной называть будет некорректно. И в такой сфере, как реставрация зданий-памятников, 3D-печать вряд ли сможет применяться. Для нас понятие "качество" однозначно: качественная реставрация не улучшает предмет, не смешивается с историческим материалом и, главное, сохраняет ту индивидуальность, которая присуща историческим предметам не только потому, что их выполняли разные мастера, но и потому, что они несут сведения об исторических технологиях. Так что 3D-прин-тер в данном случае не может положительно влиять на качество реставрации. Поэтому профессия "реставратор лепных изделий" еще очень долго не уйдет из перечня востребованных в Санкт-Петербурге.