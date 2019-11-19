Областные депутаты начали рассматривать проекты региональных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. У главных финансовых документов субъектов СЗФО много общего. Все они традиционно носят социально ориентированный характер, все предусматривают инвестиционные расходы, все приняты с дефицитом. А вот источники покрытия дефицита в регионах Северо-Запада разнятся.

В Новгородской области превышение расходов над доходами в 2020 году, согласно планам, составит 473 миллиона рублей. Это чуть менее двух процентов собственных доходов региона.

Таким же образом полностью обеспечен бюджет-2020 в Вологодской области. Объем доходов в регионе оценили в 78,7 миллиарда рублей, расходной части - в 83,8 миллиарда. Учтены, впрочем, не все объемы межбюджетных трансфертов, так как работа над проектом федерального бюджета не завершена.

В Калининградской области, где собственные доходы составят 44 миллиарда рублей, а дефицит бюджета - 3,2 миллиарда, источники его покрытия носят смешанный характер. 1,9 миллиарда - это остатки средств на счете областного бюджета, еще 1,3 миллиарда будут обеспечены заимствованиями. А в Архангельской области дефицит в 8,3 миллиарда планируют покрывать в основном за счет коммерческих кредитов и поступлений от приватизации областного имущества.

Решению социальных вопросов посвящены основные расходные статьи всех региональных бюджетов. Так, в Вологодской области на эти цели направят порядка 55 миллиардов рублей, или 67 процентов расходов. В Санкт-Петербурге на госпрограммы социальной направленности приходится около 70 процентов расходов.

В то же время главный финансовый документ Северной столицы можно назвать "бюджетом развития". На проведение ряда долгожданных реформ в 2020-м пойдет более 100 миллиардов рублей. Особое внимание городским властям предстоит уделить шести направлениям: системе содержания города, благоустройству, транспорту, преображению исторического центра, поддержке промышленности, строительству социальной инфраструктуры.

На Вологодчине "бюджет развития" в трехлетнем периоде достигнет 51 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на возведение школ, детских садов, объектов физкультуры и спорта.

Отдельный вопрос, который требует решения на законодательном уровне, связан с межбюджетными отношениями регионов и муниципалитетов. К примеру, в Новгородской области в рамках упрощенной системы налогообложения нормативы пересмотрели в пользу муниципальных образований: с прошлого года они получают 50 процентов платежей плательщиков УСН, затем в течение пяти лет эту планку доведут до 100 процентов. Однако с налогом на доходы физических лиц ситуация остается без движения. Муниципальная доля НДФЛ на Новгородчине составляет 15 процентов - это минимум, прописанный в Бюджетном кодексе РФ.

- Я предложила коллегам по Думе Великого Новгорода попытаться довести эту долю до 50 процентов, обратившись в областной парламент с законодательной инициативой, - рассказывает депутат Думы Великого Новгорода, член комиссии по экономике и финансам Анна Черепанова. - Городу в следующем году не хватит средств на расселение аварийного жилья и развитие социальной инфраструктуры. Кроме того, Великому Новгороду требуется более 600 миллионов рублей на исполнение судебных решений по капитальным ремонтам. Но на эту статью расходов в 2020 году предусмотрено только 70 миллионов рублей из-за дефицита средств. Объем НДФЛ, собираемого на территории Великого Новгорода, составляет более пяти миллиардов рублей в год. Город получает только 800 миллионов, остальное уходит в региональную казну. Конечно, если муниципальная доля НДФЛ увеличится, регион не сможет похвастаться бездефицитным бюджетом. Области придется искать дополнительные источники финансирования. К сожалению, большинство городских депутатов инициативу не поддержали, но я продолжу настаивать на пересмотре нормативов отчисления НДФЛ и в следующем году.

Прямая речь:

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

- Первый вопрос межбюджетных отношений - это повышение эффективности использования бюджетных средств, которые выделяются субъектам РФ.Распределение ресурсов зачастую происходит уже в очередном финансовом периоде, на который мы принимаем бюджет. А по ряду иных трансфертов этот процесс может затягиваться на полгода. Поэтому в соответствии с решениями, которые были приняты в Государственной думе, правительство дало поручение министерствам и ведомствам подготовить все до 1 декабря и заключить соглашения с субъектами РФ о предоставлении всех трансфертов до начала финансового года.