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19.11.2019 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вступили в сговор

В каких сферах экономики правят картели
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 260(8018)
Представители Санкт-Петербургского УФАС проанализировали число и характер нарушений на торгах. Наибольшее число картелей было выявлено при организации социального питания, поставках лекарств и медицинского оборудования, проведении праздников, а также строительных и ремонтных работ.

Растет и число случаев выявления картелей, заявил руководитель ведомства Вадим Владимиров. Если два года назад таких случаев было всего семь, то в 2018-м - уже 17, в 2019-м - 15. Признаки сговора остались прежними, уверяют эксперты: одни и те же компании выигрывают однотипные торги, группы компаний побеждают в торгах по очереди, торги проходят при минимальном снижении начальной цены и с ограниченным количеством участников, среди которых имеются финансовые взаимоотношения или совпадают контактные данные (адреса).

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Кроме того, зачастую компании-участники заявляются на торги, не подавая ценовых предложений, а сами цены на торгах отличаются от рыночных.

Напомним, что наиболее крупный медицинский картель, который был выявлен в этом году, объединил целых 13 компаний, которые в течение трех лет участвовали более чем в 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные учреждения. Доход картеля составил более 849 миллионов рублей.

При этом участникам сговора были назначены штрафы на сумму 19 миллионов рублей, из которых выплачено порядка 13. Документы по этому делу переданы региональным УФАС в Управление безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по СПб и ЛО для рассмотрения его в рамках уголовного производства.

Наибольшее число картелей было выявлено при организации социального питания, поставках лекарств и медицинского оборудования

Нередки случаи нарушений и при организации праздничных мероприятий в Петербурге, говорят специалисты ведомства. Так, 2015 по 2018 год семь компаний, вступив в картельное соглашение, поделили между собой 27 аукционов на проведение праздников во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах. Общая сумма их дохода составила 110 миллионов рублей. За допущенные нарушения компании оштрафованы на общую сумму 9, 2 миллиона рублей, в настоящее время они обжалуют штрафы в суде.

Тем временем

Печальную известность получил "снежный картель", выявленный всего месяц назад. Сотрудники УФАС изучили 39 торгов последних трех лет на общую сумму 24 миллиарда рублей и выявили сговор между рядом петербургских предприятий и комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Предприятия, имитируя конкурентную борьбу, нарушили Закон о защите конкуренции. Их совместные действия повлекли раздел рынка содержания дорог регионального значения и ограничили доступ иным хозяйствующим субъектам на данный товарный рынок, уверены специалисты ведомства. Комитет, в свою очередь, нарушил статью 17 упомянутого закона, "включив в лоты функционально и технологически не связанные между собой работы, а также укрупнив лоты за счет объединения территориально отдаленных районов города".

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