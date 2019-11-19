Штрафы за несвоевременную оплату государственных и муниципальных контрактов, введенные для чиновников два года назад, улучшили ситуацию с бюджетными долгами в регионах Северо-Запада, но не смогли окончательно решить эту проблему. Чаще всего недоимки связаны с дырами в местных бюджетах. Заказчики не всегда способны предугадать образование дефицита, а экономить они предпочитают на подрядчиках, а не на зарплатах служащих или затратах на содержание администраций. Кроме того, нередко должностные лица пользуются юридической неграмотностью предпринимателей, чтобы на законных основаниях оттянуть оплату контрактов.

Пени и неустойки

В Новгородской области, по информации региональной прокуратуры, к началу 2019 года государственные и муниципальные заказчики не выплатили подрядчикам почти 470 миллионов рублей. Весной ситуация усугубилась, общий объем недоимок увеличился до 530 миллионов рублей. Бороться с долгами было непросто, ведь большая их часть образовалась из-за дефицита бюджетов различных уровней.

- По инициативе прокуратуры области в 2018 году губернатор региона разработал план по погашению задолженности перед предпринимателями, предусматривающий дополнительное финансирование, - комментирует ситуацию начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры Александр Володин.

Были, впрочем, и исключения, когда у заказчика имелись деньги, но он по разным причинам оттягивал процесс расчета. К примеру, Великосельское сельское поселение накопило долг почти в 200 тысяч рублей перед поставщиком электроэнергии, имея свободные средства на счетах. Компания обратилась в суд, который обязал муниципальное образование не только вернуть долг, но и выплатить пени и неустойку - еще 30 тысяч рублей.

- Муниципальный бюджет не должен нести ущерб из-за того, что глава сельского поселения допустил образование задолженности, - продолжает Александр Володин. - Поэтому Старорусский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с чиновника 30 тысяч рублей, которые казна перечислила подрядчику. Суд, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, нашу позицию разделил. Аналогичный иск инициировал прокурор Новгородского района. Вообще в регионе распространены ситуации, когда несвоевременная оплата бюджетных контрактов влечет за собой начисление пени и неустоек и долги растут как снежный ком. Однако прокуратура внимательно изучает каждый конкретный случай. И требует взыскать дополнительные бюджетные издержки с должностных лиц, только если у них действительно имелась возможность вовремя расплатиться с подрядчиками.

Нашли к чему придраться

Финансовая ответственность чиновников не ограничивается оплатой пени и неустоек. В августе 2017 года вступила в силу новая статья Кодекса РФ об административных правонарушениях 7.32.5, которая позволяет антимонопольной службе штрафовать должностных лиц на 30-50 тысяч рублей за несвоевременную оплату государственных и муниципальных контрактов. За повторным нарушением следует дисквалификация. В Новгородской области в прошлом году было 19 таких дел, в текущем году - 16. По словам Александра Володина, новшество действительно стимулировало заказчиков принимать меры по более тщательному планированию расходов и наполнению бюджетов. Бюджетные учреждения, к примеру, активизировали работу с собственными должниками.

В Псковской области, по информации регионального УФАС, и в прошлом году, и в текущем штрафы по статье 7.32.5 получили около десяти должностных лиц. Причем сами предприниматели жалуются в надзорные органы редко. Зато областная прокуратура регулярно инициирует проверки и передает материалы антимонопольщикам.

- Что интересно, как только прокуратура и УФАС начинают интересоваться долгом, в бюджете моментально находятся деньги на его погашение, - отмечает руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - В результате проблема конкретного подрядчика решается более оперативно, чем в тот период, когда у нас не имелось административных механизмов воздействия на недобросовестных заказчиков.

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев подтверждает: ситуация с бюджетными долгами больше не является для Псковской области проблемой номер один, как это было три-четыре года назад. Тогда объем невыплат достигал 500-600 миллионов рублей, сейчас он колеблется в пределах 100 миллионов рублей. Однако участились случаи, когда чиновники пытаются оттянуть момент перевода денег, используя исключительно законные инструменты. К примеру, придираются к оформлению отчетных документов.

Для предпринимателей - исполнителей контрактов изъятие из оборота нескольких сотен тысяч рублей на несколько месяцев - большой удар

- Процесс исполнения государственных и муниципальных контрактов серьезно забюрократизирован, - поясняет Аркадий Мурылев. - В контракте может быть прописано несколько этапов, по итогам реализации каждого этапа подрядчик должен направить заказчику документ определенного образца. Если хотя бы один из документов был оформлен с ошибкой, заказчик может отказаться подписывать акт приемки работ. Повод для придирки найти легко, ведь не подкованные юридически подрядчики не всегда вчитываются в контракты. А даже если и вчитываются, не всегда знают, как правильно оформить ту или иную бумагу. Как мне кажется, отчетные процедуры, связанные с исполнением госконтрактов, нуждаются в упрощении. Особенно если речь идет о малых суммах и малых предприятиях, которые не могут себе позволить содержать в штате юристов.

Без денег не покупай

Чтобы чиновники в принципе не смогли копить долги, прикрываясь дырами в казне, требуются дополнительные законодательные меры. Руководитель Псковского УФАС предлагает запретить всем государственным и муниципальным заказчикам заключать контракты, не имея средств на оплату услуг подрядчиков.

Следует пояснить, что заказчиков можно условно поделить на две группы: тех, кто подпадает и кто не подпадает под регулирование Бюджетного кодекса РФ.?Представители первой группы, к которой относятся, к примеру, федеральные органы исполнительной власти, и сейчас не могут объявлять торги, если на их счетах нет требуемых сумм. Зато представители второй группы, в том числе огромная армия бюджетных учреждений, вправе заключать контракты, основываясь на планируемых поступлениях - будь то перечисления от бюджетного распорядителя или предполагаемые доходы.

- Далеко не всегда эти средства поступают заказчику вовремя, и страдают в результате предприниматели, - подводит итог Ольга Милонаец. - Так, в Псковской области участились случаи, когда не оплачиваются некрупные контракты стоимостью 200-300 тысяч рублей. На общий объем бюджетного долга эти недоимки влияют незначительно. Но для субъектов малого бизнеса, которые чаще всего становятся исполнителями мелких контрактов, изъятие из оборота нескольких сотен тысяч рублей на несколько месяцев - это большой удар. Возможно, запрет на заключение контрактов, не подкрепленных имеющимися финансовыми ресурсами, затормозит реализацию ряда муниципальных и региональных закупок. Но, как мне кажется, сейчас намного сильнее проявляется негативный экономический эффект, связанный с тем, что предприниматели из-за бюджетных долгов не могут выплачивать своим сотрудникам зарплату, перечислять в бюджет налоги, развиваться. А также теряют экономический интерес к участию в торгах.