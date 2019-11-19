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19.11.2019 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчина зарезал барана во дворе многоэтажного дома

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Мужчина, зарезавший барана во дворе петербургской многоэтажки, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Это произошло 15 ноября во дворе многоквартирного дома на Старорусском проспекте в Шушарах. По словам председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олега Капитанова, барана зарезали посреди дня во время празднования свадьбы.

- За жертвоприношением наблюдала группа из десятка людей, в том числе жених с невестой, - отмечает Олег Капитанов. - В это время, наверняка, рядом находились люди, гуляли мамочки с детьми.

Чиновник  направил начальнику регионального ГУ МВД официальный запрос с просьбой привлечь к ответственности людей, причастных к гибели животного. Его поддержали петербургские зоозащитники.

В полиции отреагировали достаточно оперативно. Сегодня в ГУ МВД  РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отношении 45-летнего мужчины, который забил барана, возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" (часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ).

Олег Капитанов в свою очередь пообещал, что в ближайшее время комитет по межнациональным отношениям проведет встречи с представителями духовенства и руководителями диаспор, чтобы обсудить недопустимость подобного поведения в культурной столице. "Настало время уходить от жертвоприношений в общественных местах", - заключил он.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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