В Петербурге мужчина зарезал барана во дворе многоэтажного дома

Мужчина, зарезавший барана во дворе петербургской многоэтажки, стал фигурантом уголовного дела.

Это произошло 15 ноября во дворе многоквартирного дома на Старорусском проспекте в Шушарах. По словам председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олега Капитанова, барана зарезали посреди дня во время празднования свадьбы.

- За жертвоприношением наблюдала группа из десятка людей, в том числе жених с невестой, - отмечает Олег Капитанов. - В это время, наверняка, рядом находились люди, гуляли мамочки с детьми.

Чиновник направил начальнику регионального ГУ МВД официальный запрос с просьбой привлечь к ответственности людей, причастных к гибели животного. Его поддержали петербургские зоозащитники.

В полиции отреагировали достаточно оперативно. Сегодня в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в отношении 45-летнего мужчины, который забил барана, возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными" (часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ).

Олег Капитанов в свою очередь пообещал, что в ближайшее время комитет по межнациональным отношениям проведет встречи с представителями духовенства и руководителями диаспор, чтобы обсудить недопустимость подобного поведения в культурной столице. "Настало время уходить от жертвоприношений в общественных местах", - заключил он.