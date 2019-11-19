В 2019 году произошел перелом: мастера и продавцы говорят о появившемся тренде, о новом росте спроса у туристов на авторские работы, интересе к поделкам местных мастеров. Однако рынок на 70-90 процентов все еще занимает Китай. В Великом Новгороде туристы покупают бересту, в Пскове - льняные салфетки и сумки, в Пушкиногорье - китайские магнитики "от Пушкина". Российским мастерам народного промысла, гончарам и художникам пока удалось завоевать только четверть сувенирного рынка.

Мастеров по работе с берестой осталось не очень много, и работают они на чистом энтузиазме. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В ноябре в Ленобласти узнали и заговорили о новом брендированном сувенире - Волховской неваляшке. В Москве прошел пятый конкурс "Туристический сувенир", где расписная неваляшка из Волхова заняла первое место в номинации "Сувенир-игрушка" средней ценовой категории. Неваляшка необычная - внутри встроен музыкальный механизм. Вообще в финале конкурса участвовало более 400 сувениров из 44 регионов России.

Возьмем Великий Новгород. Город позиционирует себя на туристическом рынке как "Родина России", но ярко выраженного и единого сувенира пока не имеет. Да, есть береста и берестяная грамота, валдайские колокольчики, крестецкая строчка, но узнаваемого новгородского - нет.

Автобусы с туристами в Великий Новгород прибывают к туристическому центру и торговой площади, в сотне метров от местного Кремля. Торгуют сувенирами здесь из единообразных домиков-ларьков. Каждый день работает около тридцати торговых точек, но былого оживления и покупателей нет.

- Мы начинали в 1991 году, торговали со столов собственными поделками. Я делал шкатулки, жена вышивала салфетки, - вспоминает предприниматель Игорь Терентьев. - Сейчас я продаю работы сторонних мастерских, но новгородских - только 20-25 процентов. Все Китай. Но в 90-х я зарабатывал в разы больше, чем сегодня. Спрос сильно упал.

Аренда торгового домика обходится дорого, поэтому часто предприниматели скидываются и заключают договор на двоих. По словам Игоря Терентьева, за свою половину в три квадратных метра он отдает 11 тысяч рублей в месяц, а дополнительно еще платит за электричество.

Средний чек сегодняшнего туриста из Москвы - 800 рублей. Петербуржцы укладываются в среднем в 500-600 рублей. Сувениры поставляются из оптовых магазинов Москвы или Петербурга. Наценка - 50-100 процентов. Только небольшую часть продукции покупают у новгородских производителей. Однако именно Великий Новгород сегодня стал центром производства шкатулок, брелоков, магнитиков из бересты на Северо-Западе. Новгородские шкатулки с надписью "Псков", "Изборск", "Великий Устюг" можно купить и здесь, и в городах, которые изображены на сувенирах.

- Около одной тонны бересты (часть которой заготавливаем сами, часть покупаем у населения) мы обрабатываем за год, - рассказывает предприниматель Ирина Медведева. - Сейчас работаем со всеми городами Золотого и Серебряного колец, но за последние три-четыре года объемы упали на 60 процентов. Спрос есть, интерес у людей есть, но позволить себе настоящий сувенир ручной работы могут немногие. Те же школьники на каникулах готовы тратить всего по 50-100 рублей, и даже эти деньги новгородские продавцы не намерены упускать.

- Самый ходовой товар - маленькие обереги - шаркунки, плетеные из бересты. У нас они продаются по 20 и 35 рублей, из которых мастер получает 10-15 рублей, - поясняет директор арт-галереи "На Торгу" Елена Жирова.

Из недорогих и популярных продают в Великом Новгороде сейчас и авторские открытки, цена - от 40 до 100 рублей. Но ни шаркунки, ни открытки, ни шкатулки не стали брендовым сувениром, который бы старались увезти туристы на память. Городу нужен сувенир, который ассоциировался бы в стране исключительно с Господином Великим Новгородом. Попытки создать его предпринимались неоднократно и в разные годы. Сначала ставку делали на берестяную грамоту, потом пытались раскрутить небольшие статуэтки памятника "Тысячелетие России".

При этом работать с Китаем сегодня готовы не все. Минимальная цена партии сувениров - от 300 тысяч рублей. И речь идет именно об одной модели памятника или тарелки. Получается, сотни тысяч одинаковых сувениров, которые в таком количестве сложно будет продать, хотя наценка на товар и составит 300-500 процентов.

В соседней Псковской области на сувенирном рынке похожая ситуация. Псковские сувениры борются за место на прилавке с продукцией из Поднебесной, разве что с региональным акцентом и своими особенностями. И если Великий Новгород - это береста и металл, то Псков - это лен и керамика.

- Китайские сувениры преобладают, но в Псковской области производство сувениров активно развивается, туристы все чаще выбирают местный товар, - рассказала "РГ" исполняющая обязанности директора Псковского туристического центра Елена Матин. - Из Изборска увозят текстильные изделия с орнаментом "бойкая изборская набойка", изборские варежки с традиционным сетосским орнаментом. Из Пушкинских Гор - магниты, книги, фаянсовую и фарфоровую посуду. Средний чек - от 400 рублей в Изборске до 700 - в Пскове.

Новое направление, четко обозначившееся в этом году, - появление сувениров-копий археологических находок. И в Пскове, и в Великом Новгороде работают ученые, ведут раскопки, часть находок - ювелирные украшения, берестяные грамоты, пуговицы, нательные крестики. Современные технологии позволяют до мельчайших подробностей воссоздавать предметы. И на это есть спрос.

Наступающий 2020 год, по мнению всех опрошенных "РГ" игроков рынка, должен закрепить новую тенденцию. Средний чек пусть и не вырастет, но мастера и продавцы претендуют на большую, чем сейчас, долю рынка

Кстати

Госдума в июле этого года приняла в третьем чтении законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие "географическое указание" как новый объект интеллектуальных прав, которое призвано связать товар с конкретным регионом, а также тем самым гарантировать его качество и репутацию производителя. Вместе с тем Минпромторг предлагает объявить 2019 год Годом народных художественных промыслов и ремесел.