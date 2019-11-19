Сотрудники надзорного ведомства провели замеры в квартире, которая находится над магазином. Как выяснилось, допустимые уровни шума и виброускорения действительно были превышены. Представители Роспотребнадзора обратились в суд, и ретейлер был признан виновным в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований в жилых зданиях. Суд запретил эксплуатацию слишком шумной машины на девяносто суток. На место выехали судебные приставы и опечатали ее.
В суде представитель ответчика утверждал, что жильцам дома мешает спать вовсе не их установка, а проезжающий по улице автотранспорт. Но оставшись без холодильника, в магазине все-таки решили разобраться, в чем дело. И оказалось, что у машины был попросту неисправен компрессор. Его в кратчайшие сроки починили - заменили опоры и скорректировали мощность оборудования.
После этого представители магазина и Роспотребнадзора провели в квартире наверху новые замеры: уровень шума и вибрации оказался в норме. Юристы торговой сети обратились в суд с просьбой о досрочном возобновлении работы холодильника, и решение было положительным.