После того как в Нарьян-Маре вооруженный преступник свободно проник в охраняемое здание детского сада и убил ребенка, развернулись дискуссии о необходимости перемен в обеспечении безопасности социальных объектов. Появился ряд инициатив - в частности, депутаты Ненецкого округа предложили установить единый стандарт охраны детских учреждений, а в Госдуме призвали включить в требования к сотрудникам частных охранных предприятий критерии физической и психологической подготовки. Сами требования как раз сейчас разрабатываются.

- Проблема заключается в том, что сегодня нет общего понимания, каким образом должны охраняться объекты социальной сферы, - отмечает представитель Архангельского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александр Миронченко. - В итоге все решают вопрос по-своему: одно учреждение ограничивается бабушкой-вахтером, другое заключает контракт с охранным предприятием, третье хочет, чтобы его охраняла Росгвардия.

Нарьян-марский детский сад "Сказка", где произошла трагедия, казалось бы, был защищен лучше прочих: по контракту с лицензированным предприятием там находился пост охраны, имелась тревожная кнопка, а входные двери закрывались на электронные замки. Однако все это не спасло от беды.

- По данным следствия, сотрудник охранного предприятия со своего поста дистанционно открыл дверь постороннему человеку, даже не спросив, кто он и к кому направляется, - поясняет старший следователь по особо важным делам СУ СКР по Архангельской области и НАО Андрей Угрюмов. - Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть малолетнего. Задержан охранник, в результате бездействия которого в детский сад вошел вооруженный мужчина, впоследствии убивший ребенка.

Обвиняемый был новичком в охранном деле: он только в этом году прошел соответствующее обучение, получил удостоверение и в сентябре 2019-го приступил к дежурству в детском саду.

Предприятие, которое он представлял, работает на рынке охранных услуг почти 15 лет. В Ненецком округе это ООО обеспечивает физической охраной более 40 организаций и еще свыше ста - сигнализацией. Данные о нем противоречивы. По отзывам коллег и клиентов, до трагедии фирма считалась весьма надежной. Но в картотеке арбитражных дел можно найти несколько решений о привлечении этого ЧОПа к административной ответственности по материалам Росгвардии, которая осуществляет контроль за частной охранной деятельностью.

Так, в этом году суд оштрафовал фирму за то, что три ее сотрудника не имели правового статуса частного охранника. А в 2018-м предприятие привлекалось к ответственности за работу на объектах, подлежащих обязательной антитеррористической защищенности (это детсады, школы, техникумы, окружная больница), не имея разрешения на такой вид услуг в своей лицензии. За нарушение ЧОП выплатило 30-тысячный штраф, переоформило лицензию и продолжило охранять соцобъекты.

Почему фигурантом уголовного дела о небезопасных услугах детскому саду стал только рядовой сотрудник? По словам представителя СУ СКР, в ходе расследования будут оцениваться и действия руководителей охранного предприятия. Но в подавляющем большинстве случаев эти структуры оформляют документы таким образом, что в случае ЧП всю ответственность несут сотрудники, допустившие нарушения. Однако Росгвардия по итогам своей проверки обратится в суд с вопросом о лишении ЧОП лицензии.

На конкурс выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, но халатно выполняющие свои обязанности

Еще в феврале этого года в Архангельске представители охранных предприятий из разных регионов страны обсудили проблему безопасности объектов соцсферы ("РГ" рассказывала об этом 26 февраля 2019 года). Профессионалы били тревогу: сегодня условия заключения контрактов на охрану детских садов, школ и больниц таковы, что их может получить любое предприятие, предложившее минимальную цену, а качество охранных услуг при этом не имеет значения. Добросовестные участники рынка предложили ввести обязательные стандарты для охраны социальных объектов, а также новую методику расчета цены контракта.

Губернатор НАО Александр Цыбульский после случившегося в Нарьян-Маре предложил изменить законодательство в этой сфере.

- На конкурс выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом они халатным образом выполняют свои обязанности. Это системная проблема. Когда речь идет о безопасности, возможно, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу выбора более качественных услуг в сфере охраны, - считает глава округа.

Одна из главных тем дискуссий - кому все-таки доверить безопасность детей: "гражданским" вахтерам и сторожам, частным охранникам или росгвардейцам? По поводу первых специалисты сходятся во мнении, что никого они не спасут из-за отсутствия физподготовки. Росгвардия обеспечила бы школам и детсадам отличную охрану, но на всю соцсферу у ведомства попросту не хватит бойцов. Остаются охранные предприятия, которые при должном контроле и четкой системе отбора исполнителей вполне способны решить задачу, полагает Александр Миронченко.