Занятость с гибким рабочим графиком сейчас становится все популярнее, уверены специалисты сервиса для поиска массового и линейного персонала работа.ру. В компании провели исследование и выяснили, специалистам каких профессий в Санкт-Петербурге чаще предлагают работать по свободному или сменному графику.

Согласно опубликованным данным, свободный график работы в Северной столице чаще всего доступен представителям массовых профессий - водителям, рабочим, грузчикам и курьерам, а также работникам в сфере торговли. Среди профессий со сменным графиком в Санкт-Петербурге лидируют повара, охранники и водители.

Пока работодатели заманивают сотрудников возможностями выбирать время, большую динамику на рынке действительно свободных работников показывают представители творческих специальностей.

Так, аналитики авито.ру утверждают, что за прошедший год востребованность фрилансеров на рынке выросла на 17,2 процента, а зарплата - на 12,1 процента, до 38,8 тысячи рублей в месяц. Больший спрос на фрилансеров - в маркетинге, рекламе и PR (25 процентов вакансий), а также в ИТ (15 процентов). Причем, согласно данным аналитиков биржи удаленного труда fl и ВШЭ, женщин-фрилансеров вдвое больше, чем мужчин, именно в маркетинге, рекламе и PR.?Мужчины выбирают специальности, связанные с ИТ. В целом же соотношение женщин и мужчин в свободных специальностях в этом году выравнялось, хотя еще десять лет назад женщин было вдвое меньше.

Однако, несмотря на нехватку кадров в динамично развивающихся отраслях, есть сферы, которые считаются главными по использованию труда свободных художников. Половина работающих фрилансеров заняты в области искусства, развлечений и СМИ, уверены эксперты HeadHunter. И только на втором месте маркетологи и пиарщики, за ними следуют юристы, на четвертом месте - административный персонал.

В будущем число самозанятых будет расти, заявляют эксперты. Согласно прогнозам, к 2020 году в Америке, например, половина населения будет работать на себя, в России их число достигнет трети. В некоторых нетворческих специальностях свободный график стал очевидным трендом - в 2018 году в мире более 70 процентов менеджеров уже активно использовали свободный график.

Аналитики утверждают, что за прошедший год востребованность фрилансеров на рынке выросла на 17,2 процента, а зарплата - на 12,1 процента

Среди стран по скорости развития фриланс-рынка Россия сегодня занимает только девятое место, говорят данные исследования, проведенного платежной платформой Payoneer. Доходы американских фрилансеров в 2019 году выросли на 79 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Следом за США по росту зарплат идут Британия (59), Бразилия (48), Пакистан (47), Украина (36), Филиппины (35), Индия (29), Бангладеш (27) и только затем Россия (20).