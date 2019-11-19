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19.11.2019 14:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Плата за страх

В Санкт-Петербурге обсуждают запрет квестов для детей
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 260(8018)
Парламентарии Санкт-Петербурга выступили с инициативой: оградить детей до 14 лет от посещения экстремальных квестов. Предложение в первом чтении поддержали на пленарном заседании Законодательного собрания 38 депутатов из 49. Если их позиция и дальше будет столь единодушна, то в законы Петербурга внесут соответствующие изменения.

А значит, "детям до 14" посещение квестов будет запрещено. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в городе. Прежде всего - в среде предпринимателей, для которых устройство квестов - давно обкатанный и приносящий неплохой доход бизнес.

По оценкам экспертов, цена одного квеста на компанию из трех-четырех человек (обычное число стандартного "квеста в комнате") - 2800-3000 рублей. Продолжительность игры обычно не превышает одного часа. Как говорят сами предприниматели, хороший, качественный квест окупается за два года. Правда, для создания такового требуется не менее чем полугодовая подготовка: надо оборудовать помещение, создать декорации, придумать костюмы, сценарий, реквизит.

Фото: iStock
В Саратове парень во время квеста упал с высоты 15 метров в резервуар

Еще совсем недавно, говорят эксперты, окупить квест можно было быстрее - за полгода-год. Но сейчас рынок насыщен, ниши заняты. И кстати, как отмечают специалисты отрасли, сегодня опасных для жизни людей экстремальных квестов, которые еще недавно устраивали на заброшенных пустырях, в промзонах и на незавершенных стройках, в городе практически не осталось. Так что же, опасаться нечего?

С этим мнением не согласна актриса одного из петербургских театров Мария М., которая много лет подрабатывает артисткой в квестах. Она говорит:

- Квесты - хорошая возможность подработки для актеров. Мой гонорар, например, составляет 500 рублей за одну игру, а занята я там от силы минут 20. Могу в день и по восемь квестов отработать - было у меня такое. Устаю ли? Ну конечно. Но при всем том это менее затратное занятие, чем сыграть в спектакле.

При этом Мария отмечает, что не понимает людей, которые ходят на квесты: там бывает по-настоящему страшно. И хотя особых травм не получишь, неприятных эмоций - хоть отбавляй. Она, кстати, считает намерение депутатов запретить посещение экстремальных квестов детьми до 14 лет вполне правомерным. По ее словам, сама не раз замечала, что в квесте, где она участвует (он, кстати, маркирован "16+"), шестнадцатилетние игроки зачастую чувствуют себя весьма неважно. Нормально справляются с этим квестом люди в возрасте старше 18 лет.

Депутаты, внесшие инициативу, подчеркивают: речь идет не о тотальных запретах, а о том, чтобы законодательно регламентировать правила посещения и обеспечения безопасности (в том числе и психологической) на существующих квестах. Поэтому масштабного закрытия компаний и ухода игроков с рынка не прогнозируется.

Анастасия Недумова, PR-директор агрегатора "Мир квестов", на это возражает:

- Хотя агрегатор "Мир квестов" не является противником государственного регулирования отрасли, однако считает, что рынок способен регулировать себя сам, в том числе за счет специализированных сайтов с рейтингами, отзывами и возрастным цензом.

Квесты сегодня не приравнены ни к одной отрасли отдыха и находятся за пределами правового поля, уверены эксперты

Совладелец компании ILocked Евгений Ощепков отметил, что квесты и так занимают минимальную долю в индустрии развлечений. Зарекомендовавшие себя проекты сегодня уже соблюдают все действующие нормы безопасности.

По оценкам экспертов, на данный момент в Санкт-Петербурге существует всего 215 работающих квестов, включая перформансы и экшен-игры. Устраивают эти забавы около 60 компаний. Детских квестов среди них - примерно пятая часть.

По статистике, основной возраст игроков - от 18 до 34 лет. Что касается "квестового туризма", о котором в ходе обсуждения поправок вели речь педагоги и родители, то в нашей стране, говорят эксперты, его сегодня практически не существует. Или он находится в зачаточном состоянии. Единичные случаи, скорее, исключение из правил и подтверждение высокого уровня квестов Петербурга: ведь такое развлечение популярно во всех крупных городах.

Прокуратура начала проверки квест-комнат

Тем не менее и законодатели, и представители бизнеса сходятся в одном: квесты сегодня не приравнены ни к какой отрасли отдыха и находятся за пределами правового поля, а потому определить, что позволительно в этой игре, а что находится за гранью нормы, - проблематично.

Сейчас участники отрасли подготовили свои правки, которые будут рассмотрены рабочей группой в Законодательном собрании. В частности, предлагается разделить понятия "интеллектуальный квест (эскейп-рум)" и "перформанс с актерами". Классический квест предполагает решение задач и головоломок, чтобы выбраться из игровой комнаты за определенный отрезок времени. В перформансах интеллектуальной составляющей обычно нет, она заменяется хоррор-историей в сопровождении зловещей музыки и пугающих сцен.

Эксперты уверены, что доступ к экстремальным квестам детям до 14 лет можно ограничить, но только в тех случаях, когда родители или опекуны несовершеннолетних не подписывают документ о полной ответственности. Таким образом, без сопровождения взрослых дети допускаться до опасных квестов не будут. Третье предложение - обязать всех владельцев квестов и перформансов на своих ресурсах указывать возрастной ценз квеста: 12+, 14+, 16+ и 18+. В это правило можно добавить подпункт, связанный с запретом на контактный режим квеста детям до 16 лет. В большинстве перформансов присутствуют актеры, уровень их контакта с детьми может быть самым разным: от почти бесконтактного до так называемого хард-режима.

Физического взаимодействия с актерами быть не должно, уверены эксперты. На данный момент создана рабочая группа, которая намерена разработать эффективный закон. Его цель - "поставить заслон для случайных игроков и тех, кто организует квесты только с целью зарабатывания быстрых денег, не думая о безопасности".

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