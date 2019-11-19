В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении приемных родителей, которые обвиняются в гибели шестилетнего мальчика в Вологде.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ребенок оказался в этой приемной семье в апреле 2017 года. В ней также воспитывались три родных дочери женщины, которая стала опекуном мальчика.

По данным следствия, взрослые с самого начала плохо относились к приемному ребенку. В течение нескольких месяцев обвиняемые избивали мальчика до такой степени, что ему требовалась медицинская помощь. Однако за ней никто не обращался.

В августе 2018 года произошла трагедия: приемная мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на малыша с кулаками. Она била его руками и предметами, которые попадались под руку, по голове и другим частям тела. От множественных телесных повреждений мальчик впал в кому.

В это время в дом пришла знакомая супругов - медсестра, которая вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где он скончался.

Как полагает следствие, обвиняемая уговорила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую 13-летнюю дочь убедила взять на себя вину в избиении пострадавшего. Девочку в силу ее возраста нельзя было бы привлечь к уголовной ответственности.

Но судебно-медицинские экспертизы и опросы свидетелей позволили опровергнуть эту версию опекуна. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Ее супруг обвиняется в том, что избивал и истязал мальчика, а также оставлял его в опасности.