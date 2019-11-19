Вологодская область устраняет последствия паводка

На Вологодчине продолжается активное устранение последствий подтопления. Сейчас ситуация с паводком в Вологодской области стабилизировалась. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в начале месяца из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках, ряд населенных пунктов попал в зону подтопления, несколько - отрезаны водой.

За три дня во всех районах области выпала месячная норма осадков. В Устюженском, Бабаевском и Сокольском районах этот показатель превышен в полтора раза. Самая сложная ситуация складывается в Вологде и Вологодском районе - здесь сезонная норма превышена почти в 2,5 раза, некоторые реки вышли из берегов.

В регионе был введен режим ЧС. Создан оперативный штаб, а также шесть мобильных групп, определены населенные пункты и территории, где нужно было действовать незамедлительно, развернуты пункты временного размещения. Так, в связи с разлитием реки Тошня для предотвращения аварий были выведены из работы 15 трансформаторных подстанций. Над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме работали 135 бригад и свыше 140 единиц спецтехники.

Сегодня электроснабжение всех населенных пунктов восстановлено. В регионе идут ремонтно-восстановительные работы на дорогах и мостовых сооружениях, пострадавших от паводка. Во всех домах уже восстановлено газоснабжение. Ведутся работы по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения. В настоящий момент совместно с УК организована откачка воды из затопленных подвалов.

Кроме того, работают комиссии по оценке ущерба и установлению границ подтопления, организован прием заявлений пострадавших через администрацию района и МФЦ.?Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, оказывается адресная помощь через Центр социального обслуживания населения. Некоторые муниципалитеты уже приступили к выплатам единовременной помощи нуждающимся из местных бюджетов на покупку товаров первой необходимости.

Свою помощь в ликвидации последствий паводка предложил Молодежный парламент Вологодского района. Подключиться готовы молодые парламентарии других районов области, студенческие стройотряды, представители Общероссийского молодежного фронта.

Режимы ЧС и повышенной готовности в 17 районах области пока сохраняются.

Ситуация находится под контролем, уровни воды остаются стабильными

- Главы муниципальных образований ответственны за сохранность жизни и здоровья людей, проживающих на территориях в зоне ЧС, а также за запуск в работу критически важных объектов. Прежде всего это теплоснабжение и водоснабжение. Департаменту дорожного хозяйства необходимо срочно восстановить движение по всем отрезанным от "большой земли" дорогам к тем населенным пунктам, где проживают люди. Если потребуется помощь авиации или плавсредств для обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости, мы готовы эти ресурсы задействовать, - прокомментировал обстановку губернатор региона Олег Кувшинников, лично осмотревший районы подтопления.

Глава региона поручил разработать межведомственный план мероприятий по работе всех органов власти совместно с МЧС и силовыми структурами во время возможного весеннего половодья, а также приобрести два судна на воздушной подушке для оперативной эвакуации людей по воде и льду. Средства на закупку техники выделят из резервного фонда правительства Вологодской области.

- Надо бросить все силы для помощи людям. Нужно тепловую пушку устанавливать - устанавливайте, надо воду откачивать - откачивайте, надо сушить дома - сушите дома. Привлекайте предприятия и неравнодушных людей. Помогайте продуктами. Все нужно делать молниеносно. Прошу не бросать вологжан, попавших в отчаянную ситуацию. В каждом муниципалитете прошу создать комиссию и оценить ущерб, причиненный гражданам и объектам инфраструктуры, - отметил Олег Кувшинников.

В некоторых районах уже начались "работы на перспективу". Так, уже осуществляется берегоукрепление реки в Вологде, где из-за последствий катастрофы обрушился участок набережной. Грунт подсыпают песчано-гравийной смесью, щебнем. Однако без серьезного берегоукрепления эти мероприятия позволят продержаться только до следующей "большой воды". Поэтому были приняты дополнительные меры.

- Администрации города дано поручение готовить проектно-сметную документацию на берегоукрепление. Наша задача - найти проектное решение и определиться с источниками финансирования, - подчеркнул замгубернатора региона Виктор Рябишин. - Мы подготовим материалы для рассмотрения этого вопроса в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.?При поддержке федерального бюджета сделан большой объем берегоукрепления.

В целом, ситуация находится под контролем, уровни воды близки к критическим, но остаются стабильными, заявил Олег Кувшинников.

В связи с ухудшением погоды ситуация, возможно, будет осложняться в тех муниципальных образованиях, где начнется активное таяние снега, и будет зафиксировано увеличение осадков в виде дождя и мокрого снега.

Таяние снежного покрова может привести к повышению уровня воды в реках западных и центральных районов области. По заявлениям мэров Вологды и Череповца, при выпадении сильных осадков будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧС в отдельных районах.